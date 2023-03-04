https://sputnikarabic.ae/20230304/انفجار-منجم-فحم-جنوبي-باكستان-يودي-بحياة-6-عمال-1074290045.html
انفجار منجم فحم جنوبي باكستان يودي بحياة 6 عمال
انفجار منجم فحم جنوبي باكستان يودي بحياة 6 عمال
لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة انفجار في منجم فحم في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، وفقا لمسؤولين محليين. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T05:35+0000
2023-03-04T05:35+0000
2023-03-04T05:35+0000
باكستان
عمال مناجم
مناجم
العالم
غاز الميثان
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وذكرت قناة "Dawn News TV" أن عمال المناجم كانوا يعملون على عمق يزيد عن 450 مترًا (1476 قدمًا)، عندما وقع انفجار قوي ناتج عن تراكم غاز الميثان.وقالت القناة إن عمال المناجم حوصروا في المنجم منذ انهيار جزء منه.قالت السلطات الصحية المحلية، إنه عندما وصل عمال الإنقاذ إلى موقع الانفجار، كان ستة من عمال المنجم قد لقوا حتفهم.
https://sputnikarabic.ae/20230226/مصرع-4-أشخاص-إثر-انفجار-داخل-سوق-غربي-باكستان-1074023233.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, عمال مناجم, مناجم, العالم, غاز الميثان
باكستان, عمال مناجم, مناجم, العالم, غاز الميثان
انفجار منجم فحم جنوبي باكستان يودي بحياة 6 عمال
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لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة انفجار في منجم فحم في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، وفقا لمسؤولين محليين.
وذكرت قناة "Dawn News TV" أن عمال المناجم كانوا يعملون على عمق يزيد عن 450 مترًا
(1476 قدمًا)، عندما وقع انفجار قوي ناتج عن تراكم غاز الميثان.
وقالت القناة إن عمال المناجم حوصروا
في المنجم منذ انهيار جزء منه.
قالت السلطات الصحية المحلية، إنه عندما وصل عمال الإنقاذ إلى موقع الانفجار، كان ستة من عمال المنجم قد لقوا حتفهم.