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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230304/بايدن-وشولتس-يبحثان-في-واشنطن-إمداد-أوكرانيا-بمساعدات-عسكرية-وإنسانية-1074288512.html
بايدن وشولتس يبحثان في واشنطن إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية
بايدن وشولتس يبحثان في واشنطن إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية
ناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في اجتماعهما بواشنطن يوم الجمعة التقدم المحرز في تزويد كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T00:16+0000
2023-03-04T00:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الإدارة الأمريكية في بيان، "ناقش قادة البلدين الجهود الجارية لتقديم الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي والسياسي للشعب الأوكراني".وقالت الإدارة الأمريكية، إن "الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى الملحة على جدول الأعمال العالمي".وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قد دعا قادة الولايات المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب الساعات النووية. مؤكدا أنه يجب أن يدركا أن سهمهم الأوكراني قد "علاه الصدأ".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230303/طبيب-الرئيس-الأمريكي-الرئيس-خضع-لإزالة-ورم-سرطاني--1074287456.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

بايدن وشولتس يبحثان في واشنطن إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية

00:16 GMT 04.03.2023
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، واشنطن، الجمعة 3 مارس 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، واشنطن، الجمعة 3 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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ناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في اجتماعهما بواشنطن يوم الجمعة التقدم المحرز في تزويد كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، وأكدا استعدادهما لمواصلة دعمها وفرض القيود على روسيا "طالما كان ذلك ضروريا".
موسكو- سبوتنيك. وقالت الإدارة الأمريكية في بيان، "ناقش قادة البلدين الجهود الجارية لتقديم الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي والسياسي للشعب الأوكراني".
وقالت الإدارة الأمريكية، إن "الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى الملحة على جدول الأعمال العالمي".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
طبيب الرئيس الأمريكي: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني
أمس, 21:01 GMT
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قد دعا قادة الولايات المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب الساعات النووية. مؤكدا أنه يجب أن يدركا أن سهمهم الأوكراني قد "علاه الصدأ".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:20 GMT
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