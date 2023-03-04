https://sputnikarabic.ae/20230304/بايدن-وشولتس-يبحثان-في-واشنطن-إمداد-أوكرانيا-بمساعدات-عسكرية-وإنسانية-1074288512.html
بايدن وشولتس يبحثان في واشنطن إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية
بايدن وشولتس يبحثان في واشنطن إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية
ناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في اجتماعهما بواشنطن يوم الجمعة التقدم المحرز في تزويد كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T00:16+0000
2023-03-04T00:16+0000
2023-03-04T00:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الإدارة الأمريكية في بيان، "ناقش قادة البلدين الجهود الجارية لتقديم الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي والسياسي للشعب الأوكراني".وقالت الإدارة الأمريكية، إن "الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى الملحة على جدول الأعمال العالمي".وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قد دعا قادة الولايات المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب الساعات النووية. مؤكدا أنه يجب أن يدركا أن سهمهم الأوكراني قد "علاه الصدأ".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230303/طبيب-الرئيس-الأمريكي-الرئيس-خضع-لإزالة-ورم-سرطاني--1074287456.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
بايدن وشولتس يبحثان في واشنطن إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية
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ناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في اجتماعهما بواشنطن يوم الجمعة التقدم المحرز في تزويد كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، وأكدا استعدادهما لمواصلة دعمها وفرض القيود على روسيا "طالما كان ذلك ضروريا".
موسكو- سبوتنيك. وقالت الإدارة الأمريكية في بيان، "ناقش قادة البلدين الجهود
الجارية لتقديم الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي والسياسي للشعب الأوكراني".
وقالت الإدارة الأمريكية
، إن "الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى الملحة على جدول الأعمال العالمي".
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قد دعا قادة الولايات المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب الساعات النووية. مؤكدا أنه يجب أن يدركا أن سهمهم الأوكراني قد "علاه الصدأ".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.