https://sputnikarabic.ae/20230304/بطاقة-حمراء-للاعب-المنتخب-الأردني-بعد-5-ثوان-من-صافرة-البداية-فيديو-1074297502.html
بطاقة حمراء للاعب المنتخب الأردني بعد 5 ثوان من صافرة البداية... فيديو
بطاقة حمراء للاعب المنتخب الأردني بعد 5 ثوان من صافرة البداية... فيديو
حصل لاعب المنتخب الأردني لكرة القدم تحت 20 سنة، على بطاقة حمراء في وقت قياسي، حيث جاء قرار الحكم بعد مرور 5 ثوان فقط على بداية المباراة. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T10:11+0000
2023-03-04T10:11+0000
2023-03-04T10:11+0000
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وشهدت مباراة المنتخب الأردني للشباب ونظيره الطاجيكستاني، ضمن منافسات كأس آسيا للشباب، واقعة غريبة حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأردني، بكر كمال كالبوني، في الثانية الخامسة من عمر اللقاء.وبعد ضربة البداية، اندفع اللاعب الأردني كالبوني نحو أحد لاعبي الفريق الخصم لقطع الكرة لكنه حاول قطعها بحركة خطرة أدت إلى إصابة اللاعب المنافس في رأسه، وهو ما جعل الحكم لا يتردد في إشهار البطاقة الحمراء.سقط لاعب المنتخب الطاجيستاني متأثرا بإصابته، فيما هرع لاعبو المنتخب الأردني للاعتراض على قرار طرد زميلهم، الذي اعتبره معلق المباراة أسرع حالة طرد في تاريخ اللعبة إن لم تكن هناك حالات أخرى شهدت طرد لاعبين قبل بداية المباراة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, رياضة, أخبار الأردن, أخبار طاجيكستان
نادي الفيديو, منوعات, رياضة, أخبار الأردن, أخبار طاجيكستان
بطاقة حمراء للاعب المنتخب الأردني بعد 5 ثوان من صافرة البداية... فيديو
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حصل لاعب المنتخب الأردني لكرة القدم تحت 20 سنة، على بطاقة حمراء في وقت قياسي، حيث جاء قرار الحكم بعد مرور 5 ثوان فقط على بداية المباراة.
وشهدت مباراة المنتخب الأردني للشباب ونظيره الطاجيكستاني، ضمن منافسات كأس آسيا للشباب، واقعة غريبة حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأردني، بكر كمال كالبوني، في الثانية الخامسة من عمر اللقاء.
وبعد ضربة البداية، اندفع اللاعب الأردني كالبوني نحو أحد لاعبي الفريق الخصم لقطع الكرة لكنه حاول قطعها بحركة خطرة أدت إلى إصابة اللاعب المنافس في رأسه، وهو ما جعل الحكم لا يتردد في إشهار البطاقة الحمراء.
سقط لاعب المنتخب الطاجيستاني متأثرا بإصابته، فيما هرع لاعبو المنتخب الأردني للاعتراض على قرار طرد زميلهم، الذي اعتبره معلق المباراة أسرع حالة طرد في تاريخ اللعبة إن لم تكن هناك حالات أخرى شهدت طرد لاعبين قبل بداية المباراة.