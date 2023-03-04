عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230304/بطاقة-حمراء-للاعب-المنتخب-الأردني-بعد-5-ثوان-من-صافرة-البداية-فيديو-1074297502.html
بطاقة حمراء للاعب المنتخب الأردني بعد 5 ثوان من صافرة البداية... فيديو
بطاقة حمراء للاعب المنتخب الأردني بعد 5 ثوان من صافرة البداية... فيديو
حصل لاعب المنتخب الأردني لكرة القدم تحت 20 سنة، على بطاقة حمراء في وقت قياسي، حيث جاء قرار الحكم بعد مرور 5 ثوان فقط على بداية المباراة. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T10:11+0000
2023-03-04T10:11+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
رياضة
أخبار الأردن
أخبار طاجيكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101749/86/1017498672_0:4:1281:724_1920x0_80_0_0_7a4450d8ebec93afe18d3acc54d6d42d.jpg
وشهدت مباراة المنتخب الأردني للشباب ونظيره الطاجيكستاني، ضمن منافسات كأس آسيا للشباب، واقعة غريبة حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأردني، بكر كمال كالبوني، في الثانية الخامسة من عمر اللقاء.وبعد ضربة البداية، اندفع اللاعب الأردني كالبوني نحو أحد لاعبي الفريق الخصم لقطع الكرة لكنه حاول قطعها بحركة خطرة أدت إلى إصابة اللاعب المنافس في رأسه، وهو ما جعل الحكم لا يتردد في إشهار البطاقة الحمراء.سقط لاعب المنتخب الطاجيستاني متأثرا بإصابته، فيما هرع لاعبو المنتخب الأردني للاعتراض على قرار طرد زميلهم، الذي اعتبره معلق المباراة أسرع حالة طرد في تاريخ اللعبة إن لم تكن هناك حالات أخرى شهدت طرد لاعبين قبل بداية المباراة.
أخبار طاجيكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101749/86/1017498672_154:0:1125:728_1920x0_80_0_0_e0054865c49e9619e382e7ef0fa47d14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, منوعات, رياضة, أخبار الأردن, أخبار طاجيكستان
نادي الفيديو, منوعات, رياضة, أخبار الأردن, أخبار طاجيكستان

بطاقة حمراء للاعب المنتخب الأردني بعد 5 ثوان من صافرة البداية... فيديو

10:11 GMT 04.03.2023
© Youtube/Goalبطاقة حمراء
بطاقة حمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© Youtube/Goal
تابعنا عبرTelegram
حصل لاعب المنتخب الأردني لكرة القدم تحت 20 سنة، على بطاقة حمراء في وقت قياسي، حيث جاء قرار الحكم بعد مرور 5 ثوان فقط على بداية المباراة.
وشهدت مباراة المنتخب الأردني للشباب ونظيره الطاجيكستاني، ضمن منافسات كأس آسيا للشباب، واقعة غريبة حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأردني، بكر كمال كالبوني، في الثانية الخامسة من عمر اللقاء.
وبعد ضربة البداية، اندفع اللاعب الأردني كالبوني نحو أحد لاعبي الفريق الخصم لقطع الكرة لكنه حاول قطعها بحركة خطرة أدت إلى إصابة اللاعب المنافس في رأسه، وهو ما جعل الحكم لا يتردد في إشهار البطاقة الحمراء.
سقط لاعب المنتخب الطاجيستاني متأثرا بإصابته، فيما هرع لاعبو المنتخب الأردني للاعتراض على قرار طرد زميلهم، الذي اعتبره معلق المباراة أسرع حالة طرد في تاريخ اللعبة إن لم تكن هناك حالات أخرى شهدت طرد لاعبين قبل بداية المباراة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала