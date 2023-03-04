https://sputnikarabic.ae/20230304/بيان-لـ6-دول-أوروبية-يعرب-عن-القلق-العميق-إزاء-تصاعد-العنف-في-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1074296546.html

بيان لـ6 دول أوروبية يعرب عن القلق العميق إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بيان لـ6 دول أوروبية يعرب عن القلق العميق إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا وإسبانيا، اليوم السبت، عن القلق العميق إزاء استمرار العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية إلى وقف الأعمال... 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T09:44+0000

2023-03-04T09:44+0000

2023-03-04T09:44+0000

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وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إن "فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار العنف وتكثيفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف البيان: "ندين بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تسببت في مقتل مواطنين إسرائيليين، ولا يمكن أبدا تبرير الإرهاب، كما ندين بشدة العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين"، داعية إلى "إنهاء جميع الأعمال الأحادية التي تهدد السلام والتحريض على العنف".يأتي ذلك في أعقاب "وقوع عمليتَي إطلاق نار قرب أريحا، أسفرت عن سقوط قتل وجرحى في صفوف المستوطنين". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "هجوم مفترق بيت عربة: تأكدت وفاة الشاب البالغ من العمر 27 عامًا".كما لقي فلسطيني مصرعه، وأُصيب أكثر من مئة آخرين، الأحد الماضي، خلال اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات إسرائيلية في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يدعى سامح حمد الله محمود أقطش، "استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".وصرّح مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة "سبوتنيك"، بإصابة أكثر من 100 شخص خلال اعتداء المستوطنين والقوات الإسرائيلية على المنازل والممتلكات العامة والسيارات في نابلس.جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين جنوب نابلس، تزامنا مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى في العقبة، بمشاركة مسؤولين من إسرائيل، وفلسطين، وأمريكا، ومصر والأردن، حيث خلّص لإلزام إسرائيل بتجميد النشاط الاستيطاني لعدة أشهر.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن "إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها (الكابينيت) قبل أسبوع".وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بتسوية مستوطنات جديدة عدا التسع التي جرت المصادقة عليها".وأكد البيان، أن "إسرائيل لم تلتزم بوقف هدم المباني غير القانونية في المناطق C"، في إشارة إلى منازل فلسطينية تدعي إسرائيل أنها غير مرخصة.وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، في وقت سابق، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".في هذه الأثناء، أعرب الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهما شرعنة إسرائيل بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230227/نتنياهو-سنبني-آلاف-المنازل-في-المستوطنات-كرد-على-الهجمات-الفلسطينية-1074115295.html

https://sputnikarabic.ae/20230227/الإمارات-تدعو-مجلس-الأمن-لاجتماع-عاجل-الثلاثاء-في-ظل-التطورات-المقلقة-في-الضفة-الغربية-المحتلة--1074109527.html

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