https://sputnikarabic.ae/20230304/تعليق-جميع-خدمات-القطارات-في-اليونان-بسبب-إضراب-عمال-السكك-الحديدية-بعد-حادث-القطار-الأخير-1074296259.html
تعليق جميع خدمات القطارات في اليونان بسبب إضراب عمال السكك الحديدية بعد حادث القطار الأخير
تعليق جميع خدمات القطارات في اليونان بسبب إضراب عمال السكك الحديدية بعد حادث القطار الأخير
مدد عمال السكك الحديدية اليونانيون إضرابهم الذي بدأ في 2 مارس/ آذار لمدة 48 ساعة بسبب حادث القطار الأخير. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T09:37+0000
2023-03-04T09:37+0000
2023-03-04T09:37+0000
اليونان
العالم
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أثينا- سبوتنيك. ووفق بيان لشركة السكك الحديدية اليونانية "هيلينك ترين"، اليوم السبت، فقد تم تمديد الإضراب عقب الحادث الذي أودى بحياة 57 شخصًا على الأقل.وقال البيان: "بسبب الإضراب الذي استمر 48 ساعة والذي أعلنته نقابات عمال السكك الحديدية، تم تعليق جميع خدمات القطارات اليونانية ليوم السبت 4 مارس والأحد 5 مارس".وكان قطار ركاب، قد اصطدم الثلاثاء الماضي، بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا، بعدما تحول إلى مسار قطار الشحن قبل وقوع الحادث، مما جعلهما يسيران على نفس المسار ونتج عن ذلك اصطدام وجهاً لوجه.وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء لهيئة الإذاعة اليونانية: "حتى الآن تم العثور على 32 شخصا موتى، وأصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".ووقع الحادث، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء، عندما اصطدم قطاران شمال غرب العاصمة أثينا، حيث كان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.طالع أيضا: اليونان... إضراب على مستوى البلاد احتجاجا على ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور
https://sputnikarabic.ae/20230301/ارتفاع-حصيلة-قتلى-تصادم-قطارين-بوسط-اليونان-إلى-32-شخصا--1074162685.html
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تعليق جميع خدمات القطارات في اليونان بسبب إضراب عمال السكك الحديدية بعد حادث القطار الأخير
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مدد عمال السكك الحديدية اليونانيون إضرابهم الذي بدأ في 2 مارس/ آذار لمدة 48 ساعة بسبب حادث القطار الأخير.
أثينا- سبوتنيك. ووفق بيان لشركة السكك الحديدية اليونانية "هيلينك ترين"، اليوم السبت، فقد تم تمديد الإضراب عقب الحادث الذي أودى بحياة 57 شخصًا على الأقل
.
وقال البيان: "بسبب الإضراب الذي استمر 48 ساعة والذي أعلنته نقابات عمال السكك الحديدية
، تم تعليق جميع خدمات القطارات اليونانية ليوم السبت 4 مارس والأحد 5 مارس".
وكان قطار ركاب، قد اصطدم الثلاثاء الماضي، بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا، بعدما تحول إلى مسار قطار الشحن قبل وقوع الحادث، مما جعلهما يسيران على نفس المسار ونتج عن ذلك اصطدام وجهاً لوجه.
وكان المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارثاكوجيانيس، قد أعلن الأربعاء الماضي في إحصاء أولي ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا في وسط اليونان إلى 32 قتيلا و85 مصابًا.
وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء لهيئة الإذاعة اليونانية: "حتى الآن تم العثور على 32 شخصا موتى، وأصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".
ووقع الحادث، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء، عندما اصطدم قطاران شمال غرب العاصمة أثينا، حيث
كان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.