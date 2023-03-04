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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230304/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1074290365.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T05:38+0000
2023-03-04T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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روسيا
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:38 GMT 04.03.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:38 GMT 04.03.2023
زيلينسكي ونظيره اللاتفي يوقعان إعلانا بشأن دعم دمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأطلسي
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره اللاتفي إيجلز ليفيتس، الذي يزور البلاد، يوم الجمعة، إعلانا مشتركا يؤكد دعم لاتفيا لدمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي الأطلسي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لزيلينسكي.
05:38 GMT 04.03.2023
بايدن وشولتس يبحثان في واشنطن إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية
ناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في اجتماعهما بواشنطن يوم الجمعة التقدم المحرز في تزويد كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، وأكدا استعدادهما لمواصلة دعمها وفرض القيود على روسيا "طالما كان ذلك ضروريا".
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