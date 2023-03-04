تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره اللاتفي إيجلز ليفيتس، الذي يزور البلاد، يوم الجمعة، إعلانا مشتركا يؤكد دعم لاتفيا لدمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي الأطلسي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لزيلينسكي.
05:38 GMT 04.03.2023
بايدن وشولتس يبحثان في واشنطن إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية
ناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في اجتماعهما بواشنطن يوم الجمعة التقدم المحرز في تزويد كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، وأكدا استعدادهما لمواصلة دعمها وفرض القيود على روسيا "طالما كان ذلك ضروريا".