https://sputnikarabic.ae/20230304/تنظيم-مسيرات-في-أستراليا-دعما-لروسيا--1074290993.html

مسيرات حاشدة في أستراليا دعما لروسيا

مسيرات حاشدة في أستراليا دعما لروسيا

نُظمت مسيرات حاشدة دعما لروسيا ورفضا للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، في أكبر مدن أستراليا، سيدني، اليوم السبت 4 مارس/آذار. 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T07:13+0000

2023-03-04T07:13+0000

2023-03-04T07:37+0000

العالم

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وأعلن عن ذلك، منظم الحدث، المدون سيميون بويكوف، على قناته في "يوتيوب" "Aussie Cossack".في العاصمة سيدني، تجمع حشد أمام القنصلية العامة لروسيا في شارع فوليرتون، حيث جاء المتظاهرون من الروس والأستراليين إلى هناك حاملين الأعلام والشعارات الروسية، وأبرزها "روسيا ليست عدوًا"، مطالبين بإنهاء الصراع مع روسيا وانسحاب قوات الناتو من حدودها.عبر المشاركون أيضا عن معارضتهم ورفضهم دعم الحكومة الأسترالية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، والتي، في رأيهم، "تزود أوكرانيا بالأسلحة وتستخدم أوكرانيا لمواجهة روسيا"، مؤكدين أن المواطنين الأستراليين لا يريدون ولا يجب أن يدفعوا ثمن "الطموحات العسكرية للولايات المتحدة".وتحدث سيميون بويكوف متوجها إلى المشاركين في التظاهرات، قائلا إن روسيا تكافح من أجل التحرير من النظام النازي الجديد، وأن العملية الخاصة التي بدأت في فبراير/شباط من العام الماضي، أثارتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، الذي يزود كييف اليوم بالأسلحة، حسب صحيفة "إزفيستيا".وفي اليوم ذاته، السبت 4 مارس، نُظمت مسيرات أيضا دعما لروسيا في ثلاث مدن أسترالية رئيسية أخرى، أديلايد وملبورن وبيرث. ودعا المشاركون إلى وقف الحرب التي أعلنها تكتل الناتو والغرب ضد روسيا، ووقف تزويد نظام كييف بالسلاح، ودعم الروس حكومة وشعبا. وطالب المشاركون السلطات الأسترالية بوقف تدريب الجيش الأوكراني والتوقف عن دعمه بالأسلحة.وفي مدينة بريزبان، تجمع نشطاء يرتدون قمصانًا عليها الحرف "Z" (وهو الرمز الذي ارتبط بالقوات الروسية منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة) في أحد الساحات المركزية في المدينة.وبحسب المنظمين، شارك الآلاف في المسيرات في مختلف المدن الأسترالية للتعبير عن دعمهم لروسيا ورفضهم لتقديم المساعدات العسكرية لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230126/مظاهرة-ضد-توريد-دبابات-ليوبادر2-إلى-كييف-في-ميونيخ-1072722349.html

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