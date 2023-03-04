حريق مكب النفايات الرئيسي في غزة ينذر بكارثة بيئية... صور وفيديو
11:22 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 04.03.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatحريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
حصري
يتواصل اندلاع حريق كبير في أكبر مكب للنفايات في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن عجزت طواقم الإطفاء عن السيطرة عليه لضعف الإمكانيات، ووسط تحذيرات أطلقتها البلديات من كارثة بيئية تهدد القطاع إذا استمرت النيران لعدة أيام أخرى.
ويتواجد العشرات من رجال الإطفاء في المكب الواقع في بلدة جحر الديك جنوب شرقي مدينة غزة في محاولة لإخماد النيران بإمكانياتهم البسيطة.
ويقول المدير التنفيذي لمركز الخدمات ومشرف مكب النفايات في غزة، عبد الرحيم أبو القنبز، في تصريحات وكالة "سبوتنيك": "الحريق حدث بالقرب من المنطقة الشرقية الملاصقة للسياج الحدودي مع إسرائيل، ومن الممكن أن يكون السبب في الحريق هو إطلاق أعيرة نارية من الجانب الإسرائيلي على بعض النباشين الذين يتواجدون في المكب باستمرار، والطواقم ما زالت تعمل منذ أيام في محاولة لإخماد الحريق ونواجه صعوبات حيث المنطقة المشتعلة كبيرة ويصعب السيطرة عليها".
وقالت بلدية غزة، في بيان، إن "حريقا اندلع في الجزء الشرقي من مكب النفايات الرئيس في منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، قرب السياج الفاصل، لم تتضح أسبابه بعد"، وحذّرت البلدية من وصول النيران إلى كافة أنحاء المكب ووقوع كارثة بيئية كبيرة، وذكرت أن "النيران هائلة وقد تستمر لعدة أيام كونها أكبر من طاقتها وقدراتها في إطفائها".
© Sputnik . Ajwad Jradatحريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatحريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatحريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatحريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatحريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatحريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
حريق في مكب النفايات الرئيسي في غزة
ويضيف أبو القنبز لـ "سبوتنيك": "إن أطقم الدفاع المدني وبلدية غزة ووزارة الأشغال يحاولون بكل الإمكانيات المتاحة إطفاء الحريق، إذ تبلغ مساحته المكب 220 دونما، ويستقبل يوميا ما معدله 1200 طن من النفايات الصلبة، وأخطر ما يواجه سكان القطاع الدخان الضار والملوث للهواء وهذا ينعكس سلبا على الصحة العامة وقد يسبب كارثة بيئية".
وتابع موضحا أن
"الدخان المنبعث مكوناته أكسيد النيتروجين والكبريت وأول وثاني أوكسيد الكربون، وارتفاع الحرارة يساعد على حرق البلاستيك، ما يسبب أمراضا صدرية خطيرة للسكان في المناطق القريبة".
17 نوفمبر 2022, 18:46 GMT
ويعاني جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة من نقص في الإمكانيات المتاحة ونقص في مركبات الإطفاء والمعدات اللازمة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وناشد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة المنظمات الدولية وطالبها "بضرورة إدخال المركبات والمعدات اللازمة للتعامل مع الحرائق الكبيرة".