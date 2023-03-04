https://sputnikarabic.ae/20230304/حزمة-مساعدات-أمريكية-جديدة-لأوكرانيا-شكوك-أوروبية-في-الحفاظ-على-وحدة-الغرب-حول-أوكرانيا-1074311616.html
حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا... شكوك أوروبية في الحفاظ على وحدة الغرب حول أوكرانيا
حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا... شكوك أوروبية في الحفاظ على وحدة الغرب حول أوكرانيا
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن أمريكا تخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا قدرها 400 مليون دولار. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T13:52+0000
2023-03-04T13:52+0000
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Новый Блоحزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا... شكوك غربية في الحفاظ على وحدة الغرب حول أوكرانياк
حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا... شكوك غربية في الحفاظ على وحدة الغرب حول أوكرانيا
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولاروأشار بلينكين إلى أن هذه الحزمة تشمل ذخيرة لراجمات "هيمارس" الصاروخية ومدافع الهاوتزر، ومركبات "برادلي"، بالإضافة إلى جسور آلية متحركة، ومعدات لهدم المباني.وقال إن حزمة المساعدات هي رقم 33 التي تخصصها الولايات المتحدة لأوكرانيا من احتياطات البنتاغون منذ أغسطس / آب 2021، مشيرا إلى أن "جزءا من الأموال سيخصص لتدريب القوات الأوكرانية، وصيانة ودعم الأسلحة المنقولة".في هذا السياق، قال الباحث السياسي والاستراتيجي، د. آصف ملحم، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تحافظ على الصراع ساخنا في أوكرانيا قدر الإمكان وتراهن على الوقت لاستنزاف روسيا في هذه المعركة عسكريا واقتصاديا وهي قضية أصبحت واضحة للجميع.وأكد ملحم أن روسيا كدولة اقتصادها متين والمؤسسة الاقتصادية والعسكرية طبعا مستمرة في عملها ليل نهار وكذلك المؤسسة الإعلامية، مؤكد أن موسكو نجحت بالفعل في تقليص أثر العقوبات الأوروبية.بايدن وشولتز يؤكدان استمرار دعم أوكرانيا رغم الشكوك الأوروبية في الحفاظ على وحدة الغرب حول أوكرانياناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، خلال اجتماعهما في واشنطن، أمس الجمعة، التقدم المحرز في تزويد كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، وأكدا استعدادهما لمواصلة دعمها وفرض القيود على روسيا "طالما كان ذلك ضروريا".وأعلنت الإدارة الأمريكية في بيان أن قادة البلدين "ناقشا الجهود الجارية لتقديم الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي والسياسي للشعب الأوكراني"، مشيرة إلى أن "الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى الملحة على جدول الأعمال العالمي".في هذا الصدد، قال رئيس تحرير "مجلة كل العرب"، علي المرعبي، إن الموقف الغربي وتحديدا أمريكا وفرنسا وألمانيا هو شبه موحد تجاه الأزمة في أوكرانيا ولم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن، ولكن انعكاسات الحرب بدأت تظهر في أوروبا من خلال التضخم المالي وغلاء الأسعار وغيرها من الأزمات.وأضاف المرعبي أن المواطن الأوروبي ذاته بدأ بالفعل يشعر بثقل هذه الأزمة على كاهله وسائر حياته ومعيشته، وبالتالي فإنه من الواضح تماما مع استمرار الأزمة للعام الثاني أن المخرج الوحيد هو الحل السياسي والتواصل الدبلوماسي وإيجاد تسوية ترضي الأطراف كافة وخاصة الهواجس الأمنية والنقاط التي تناقشها روسيا.المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل غروسي يزور طهرانقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوكالة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في طهران، إن على "إيران أن تكون واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي"، مشيرا إلى أن "الوكالة الدولية ستستمر في التعاون مع إيران وأن هناك حوارا جاد معها".وأضاف "الوكالة الدولية تتطلع لتعاون طهران معها لتوفير ضمانات بشأن برنامجها النووي"، مؤكدا أن "هناك آفاقا للتعاون الفني والعلمي بين إيران والوكالة الذرية"، مدينا أي هجوم على المواقع النووية في أي مكان بالعالم، مؤكدا أن الوكالة "ترفض أي أعمال عسكرية ضد المنشآت النووية".في هذا الصدد، قال خبير الشؤون الإيرانية، محمد شمص، إن "زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، لطهران تهدف إلى ممارسة الضغوط على إيران، مشيرا إلى "أنه على الرغم من أن الزيارة تأتي تحت عنوان فني يتضمن اتهامات لإيران بتخصيب يورانيوم بنسبة 84 بالمئة، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن إيران بصدد إنتاج قنبلة ذرية، لأن هذا ليس في عقيدتها، وهو أيضا ما أشار إليه مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية".وأوضح أن "هناك ضغوطا أمريكية وإسرائيلية يترجمها غروسي من خلال هذه الزيارة، إلا أن موقف إيران واضح وقد اتخذت قرارا استراتيجيا بخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية بسبب عدم التزام الطرف الثاني بتعهداته، وبعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي وفشل المفاوضات".الاتحاد التونسي للشغل ينظم تظاهرة احتجاجية ويتهم سعيد بإغلاق أبواب الحوارقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد "للاتحاد العام التونسي للشغل"، إن السلطات التونسية منعت كل النقابيين الذين عبروا عن رغبتهم للتضامن مع الاتحاد والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة، اليوم السبت، في العاصمة تونس.وأوضح الطاهري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الوقفة الاحتجاجية تقتصر على النقابيين التونسيين والأحزاب والجمعيات التي أعلنت مساندتها التظاهرة والمشاركة فيها بقوة غدا في شارع الحبيب بورقيبة، مشددا على أن الوقفة الاحتجاجية تأتي للتنديد بغياب الحوار وتدهور الوضع الاجتماعي، وتراجع الحكومة عن الاتفاقات المبرمة في السابق مع الاتحاد بشأن رفع الأجور، وكذلك فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، فضلا عن الدفاع عن الحق النقابي والحريات التي تعاني من التضييق في الفترة الأخيرة.وأوضح أن الرئيس يرفض هذا باعتبار أن الحوار لم يعد مجديا، ويرى أن الحوار يجب أن يكون ضمن الشعب وليس بين الشعب والمنظومة السابقة، ومن هنا يرى الاتحاد أن هناك هجوما عليه يستوجب ردا يتمثل في مسيرة اليوم".واستبعد أن يتطور الأمر إلى "صدام" ، مشيرا إلى أن "الاتحاد يقف مع قرارات الرئيس في 25 يوليو تموز وما تلاها من انتخابات ودستور، معتبرها أن هذا المسار يلقي قبولا لدي الاتحاد، مؤكدا أن التظاهرات لن تمثل نقطة عودة عن الشراكة مع الرئاسة، مشددا على أن الشراكة ستظل قائمة.اقتصاديا... المفوضية الأوروبية تدعو لنقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى نموذج اقتصاد الحربأعلن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، عن ضرورة نقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى مرحلة اقتصاد الحرب.وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن بريتون "أن الوقت قد حان لكي تنتقل صناعات الدفاع الأوروبية إلى نموذج اقتصادي في زمن الحرب لتلبية احتياجات التصنيع الدفاعي"، مشيرا إلى ضرورة تكثيف إنتاج الذخائر "للتعامل مع واقع الصراع الشديد".في هذا الإطار، قالت ليلى حداد، خبيرة الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية، إن الدعوة لاقتصاد الحرب في أوروبا لم تأتِ هكذا، حيث سبقها دعوة فرنسية العام الماضي إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية حتى تكون أقوى بكثير في ضوء الاحتياجات المتزايدة بعد الأزمة في أوكرانيا..وترى الأطراف الأوروبية بشكل العام أن الصراع يستهلك الذخيرة الأوروبية، لذا ترى المفوضية الذهاب إلى حرب ضروس مع روسيا حتى الربيع ثم الدخول في مفاوضات وهذا ما يجري ويتم تداوله بالفعل في بروكسل وكواليس مؤسسات الاتحاد الأوروبي الذي يشهد انقسامات حقيقية بشأن الأزمة في أوكرانيا.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك
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عالم سبوتنيك, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, أخبار تونس اليوم, аудио
عالم سبوتنيك, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, أخبار تونس اليوم, аудио
حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا... شكوك أوروبية في الحفاظ على وحدة الغرب حول أوكرانيا
13:52 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 13:53 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن أمريكا تخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا قدرها 400 مليون دولار.
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
وأشار بلينكين إلى
أن هذه الحزمة تشمل ذخيرة لراجمات "هيمارس" الصاروخية ومدافع الهاوتزر، ومركبات "برادلي"، بالإضافة إلى جسور آلية متحركة، ومعدات لهدم المباني.
وقال إن حزمة المساعدات هي رقم 33 التي تخصصها الولايات المتحدة لأوكرانيا من احتياطات البنتاغون منذ أغسطس / آب 2021، مشيرا إلى أن "جزءا من الأموال سيخصص لتدريب القوات الأوكرانية، وصيانة ودعم الأسلحة المنقولة".
يأتي ذلك فيما أكد مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك (باخموت) تمت محاصرتها بالكامل فعليا، وذلك بالتزامن مع إعلان قائد القوات الأوكرانية ماديار، إن وحدته تلقت أمرا بمغادرة أرتيوموفسك على الفور.
في هذا السياق، قال الباحث السياسي والاستراتيجي، د. آصف ملحم، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تحافظ على الصراع ساخنا في أوكرانيا قدر الإمكان وتراهن على الوقت لاستنزاف روسيا في هذه المعركة عسكريا واقتصاديا وهي قضية أصبحت واضحة للجميع.
وأكد ملحم أن روسيا كدولة اقتصادها متين والمؤسسة الاقتصادية والعسكرية طبعا مستمرة في عملها ليل نهار وكذلك المؤسسة الإعلامية، مؤكد أن موسكو نجحت بالفعل في تقليص أثر العقوبات الأوروبية.
بايدن وشولتز يؤكدان استمرار دعم أوكرانيا رغم الشكوك الأوروبية في الحفاظ على وحدة الغرب حول أوكرانيا
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، خلال اجتماعهما في واشنطن، أمس الجمعة، التقدم المحرز في تزويد كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، وأكدا استعدادهما
لمواصلة دعمها وفرض القيود على روسيا "طالما كان ذلك ضروريا".
وأعلنت الإدارة الأمريكية في بيان أن قادة البلدين "ناقشا الجهود الجارية لتقديم الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي والسياسي للشعب الأوكراني"، مشيرة إلى أن "الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى الملحة على جدول الأعمال العالمي".
إلى ذلك قالت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، إن الحفاظ على الوحدة بين الحلفاء الغربيين فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا يصبح أمرا صعبا بشكل متزايد، مضيفة في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن الحفاظ "على الوحدة أصعب مع مرور الوقت، لأن الجميع يريدون أن تنتهي هذه الحرب".
في هذا الصدد، قال رئيس تحرير "مجلة كل العرب"، علي المرعبي، إن الموقف الغربي وتحديدا أمريكا وفرنسا وألمانيا هو شبه موحد تجاه الأزمة في أوكرانيا ولم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن، ولكن انعكاسات الحرب بدأت تظهر في أوروبا من خلال التضخم المالي وغلاء الأسعار وغيرها من الأزمات.
وأضاف المرعبي أن المواطن الأوروبي ذاته بدأ بالفعل يشعر بثقل هذه الأزمة على كاهله وسائر حياته ومعيشته، وبالتالي فإنه من الواضح تماما مع استمرار الأزمة للعام الثاني أن المخرج الوحيد هو الحل السياسي والتواصل الدبلوماسي وإيجاد تسوية ترضي الأطراف كافة وخاصة الهواجس الأمنية والنقاط التي تناقشها روسيا.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل غروسي يزور طهران
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوكالة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في طهران، إن على "إيران أن تكون واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي"، مشيرا إلى أن "الوكالة الدولية ستستمر في التعاون مع إيران وأن هناك حوارا جاد معها".
وأضاف "الوكالة الدولية تتطلع لتعاون طهران معها لتوفير ضمانات بشأن برنامجها النووي"، مؤكدا أن "هناك آفاقا للتعاون الفني والعلمي بين إيران والوكالة الذرية"، مدينا أي هجوم على المواقع النووية في أي مكان بالعالم، مؤكدا أن الوكالة "ترفض أي أعمال عسكرية ضد المنشآت النووية".
من جهته، أكد رئيس الوكالة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "هناك من يحاول إثارة التوتر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا زيارة رئيس الوكالة رفائيل غروسي لطهران بأنها رسالة واضحة على العلاقات بين إيران المنظمة الدولية".
في هذا الصدد، قال خبير الشؤون الإيرانية، محمد شمص، إن "زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، لطهران تهدف إلى ممارسة الضغوط على إيران، مشيرا إلى "أنه على الرغم من أن الزيارة تأتي تحت عنوان فني يتضمن اتهامات لإيران بتخصيب يورانيوم بنسبة 84 بالمئة، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن إيران بصدد إنتاج قنبلة ذرية، لأن هذا ليس في عقيدتها، وهو أيضا ما أشار إليه مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية".
وأوضح أن "هناك ضغوطا أمريكية وإسرائيلية يترجمها غروسي من خلال هذه الزيارة، إلا أن موقف إيران واضح وقد اتخذت قرارا استراتيجيا بخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية بسبب عدم التزام الطرف الثاني بتعهداته، وبعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي وفشل المفاوضات".
الاتحاد التونسي للشغل ينظم تظاهرة احتجاجية ويتهم سعيد بإغلاق أبواب الحوار
قال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد "للاتحاد العام التونسي للشغل"، إن السلطات التونسية منعت كل النقابيين الذين عبروا عن رغبتهم للتضامن مع الاتحاد والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة، اليوم السبت، في العاصمة تونس.
وأوضح الطاهري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الوقفة الاحتجاجية
تقتصر على النقابيين التونسيين والأحزاب والجمعيات التي أعلنت مساندتها التظاهرة والمشاركة فيها بقوة غدا في شارع الحبيب بورقيبة، مشددا على أن الوقفة الاحتجاجية تأتي للتنديد بغياب الحوار وتدهور الوضع الاجتماعي، وتراجع الحكومة عن الاتفاقات المبرمة في السابق مع الاتحاد بشأن رفع الأجور، وكذلك فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، فضلا عن الدفاع عن الحق النقابي والحريات التي تعاني من التضييق في الفترة الأخيرة.
في هذا الإطار، قال المحلل السياسي التونسي د. فريد العليبي إن "مسيرة الاتحاد التونسي للشغل اليوم تتوج سلسلة تحركات في عموم تونس، مشيرا إلى أن الاتحاد له جملة من المطالب الاجتماعية، كما أن له أيضا انشغال سياسي يتمثل في الحوار الوطني بين المنظمات الأحزاب.
وأوضح أن الرئيس يرفض هذا باعتبار أن الحوار لم يعد مجديا، ويرى أن الحوار يجب أن يكون ضمن الشعب وليس بين الشعب والمنظومة السابقة، ومن هنا يرى الاتحاد أن هناك هجوما عليه يستوجب ردا يتمثل في مسيرة اليوم".
واستبعد أن يتطور الأمر إلى "صدام" ، مشيرا إلى أن "الاتحاد يقف مع قرارات الرئيس في 25 يوليو تموز وما تلاها من انتخابات ودستور، معتبرها أن هذا المسار يلقي قبولا لدي الاتحاد، مؤكدا أن التظاهرات لن تمثل نقطة عودة عن الشراكة مع الرئاسة، مشددا على أن الشراكة ستظل قائمة.
اقتصاديا... المفوضية الأوروبية تدعو لنقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى نموذج اقتصاد الحرب
أعلن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، عن ضرورة نقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى مرحلة اقتصاد الحرب.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن بريتون "أن الوقت قد حان لكي تنتقل صناعات الدفاع الأوروبية إلى نموذج اقتصادي في زمن الحرب لتلبية احتياجات التصنيع الدفاعي"، مشيرا إلى ضرورة تكثيف إنتاج الذخائر "للتعامل مع واقع الصراع الشديد".
يذكر أن بريتون يمارس ضغوطا على المؤسسات المالية، التي لا تتعاون مع شركات الأسلحة، لزيادة حجم الإقراض لهذه الشركات.
في هذا الإطار، قالت ليلى حداد، خبيرة الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية، إن الدعوة لاقتصاد الحرب في أوروبا لم تأتِ هكذا، حيث سبقها دعوة فرنسية العام الماضي إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية حتى تكون أقوى بكثير في ضوء الاحتياجات المتزايدة بعد الأزمة في أوكرانيا..
وترى الأطراف الأوروبية بشكل العام أن الصراع يستهلك الذخيرة الأوروبية، لذا ترى المفوضية الذهاب إلى حرب ضروس مع روسيا حتى الربيع ثم الدخول في مفاوضات وهذا ما يجري ويتم تداوله بالفعل في بروكسل وكواليس مؤسسات الاتحاد الأوروبي الذي يشهد انقسامات حقيقية بشأن الأزمة في أوكرانيا.
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