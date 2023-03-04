"حميميم" تدعم استجابة مديرية صحة اللاذقية بشحنات طبية تضم 40 نوعا من الأدوية
© Sputnik . Firas Al-Ahmadقافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
قامت قاعدة "حميميم" في سوريا بدعم استجابة مديرية صحة اللاذقية بـ 40 نوعا من الأدوية النوعية.
تسلّمت مديرية الصحة في اللاذقية، صباح اليوم، قافلة جديدة من المساعدات الطبية الروسية تضم 1300 كغ من الأدوية النوعية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الطبي في مواجهة تداعيات الزلزال، وخاصة في ظل الحاجة الشديدة للمتطلبات الطبية التي كرسها الحصار الغربي على البلاد.
© Sputnik . Munzer Said"حميميم" تدعم استجابة مديرية صحة اللاذقية بـ 40 نوعا من الأدوية النوعية
"حميميم" تدعم استجابة مديرية صحة اللاذقية بـ 40 نوعا من الأدوية النوعية
© Sputnik . Munzer Said
وقال المقدم الطبيب أندريه نيكولايفيتش نائب رئيس البعثة الطبية في قاعدة حميميم في تصريح لـ "سبوتنيك": "تحتوي قافلة المساعدات الطبية التي تم تقديمها اليوم لمديرية الصحة في اللاذقية، على 40 نوعاً مختلفاً من الأدوية، المعقمات، المضادات الحيوية، المطهرات، المحاليل الطبية، بالإضافة لألبسة العمليات الجراحية ووسائد وفرشات وبطانيات".
© Sputnik . Munzer Said"حميميم" تدعم استجابة مديرية صحة اللاذقية بـ 40 نوعا من الأدوية النوعية
"حميميم" تدعم استجابة مديرية صحة اللاذقية بـ 40 نوعا من الأدوية النوعية
© Sputnik . Munzer Said
وبيّن نيكولايفيتش أن هناك خطة لتوزيع 7 شحنات طبية أخرى، على عدد من مشافي اللاذقية للمساعدة في مجال الرعاية الطبية التي تقدمها المنشآت الحكومية التابعة لمديرية الصحة.
من جهته، أكد مسؤول التدريب والتأهيل في مديرية الصحة الطبيب عمار عيسى في تصريح لـ"سبوتنيك" أن المساعدات تأتي تباعاً وفق لوائح بالطلبات والحاجيات التي قمنا بتزويد أصدقاء سوريا بها، خاصة الجانب الروسي الذي قدم الكثير من المساعدات غداة وقوع الزلزال.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadقافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
وأشار عيسى إلى أن القطاع الطبي في اللاذقية بحاجة لكل معونة طبية بعد كارثة الزلزال، خاصة في ظل الحصار الجائر المفروض على سوريا.