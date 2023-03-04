https://sputnikarabic.ae/20230304/خبير-زيارة-مدير-وكالة-الطاقة-الذرية-لإيران-جاءت-لممارسة-ضغوط-أمريكية--إسرائيلية-على-طهران-1074309736.html
خبير: زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية لإيران جاءت لممارسة ضغوط أمريكية – إسرائيلية على طهران
خبير: زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية لإيران جاءت لممارسة ضغوط أمريكية – إسرائيلية على طهران
قال خبير الشؤون الإيرانية، محمد شمص، إن "زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، لطهران تهدف إلى ممارسة الضغوط على إيران. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T13:00+0000
2023-03-04T13:00+0000
2023-03-04T13:08+0000
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وفي حديث لراديو "سبوتنيك" أشار شمص إلى "أنه على الرغم من أن الزيارة تأتي تحت عنوان فني يتضمن اتهامات لإيران بتخصيب يورانيوم بنسبة 84 %، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن إيران بصدد إنتاج قنبلة ذرية، لأن هذا ليس في عقيدتها، وهو أيضا ما أشار إليه مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية".وأوضح أن "هناك ضغوطا أمريكية وإسرائيلية يترجمها غروسي من خلال هذه الزيارة، إلا أن موقف إيران واضح وقد اتخذت قرارا استراتيجيا بخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية بسبب عدم التزام الطرف الثاني بتعهداته، بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي وفشل المفاوضات".وتابع "كل ما يدور حاليا هو في نطاق الضغط والحرب النفسية، ورغم ذلك تتحضر إيران لمواجهة عسكرية، مشيرا إلى أن إيران "وجهت رسائل جوابية على هذه التهديدات من خلال المناورات التي تجريها، كما تقوم حاليا بتطوير منظوماتها الدفاعية، كما أن هناك حديثا عن احتمال تزويد روسيا لإيران بمنظومة إس 400 التي ستحدث فارقا كبيرا في القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد التقلا اليوم السبت، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، واصفا اللقاء بأنه "مهم للغاية"، مؤكدا أن "الحوار مع إيران جاد والأجواء إيجابية".وأضاف: "نتطلع لتعاون طهران معنا لتوفير ضمانات بشأن برنامجها النووي"، مؤكدا أن "هناك آفاق للتعاون الفني والعلمي بين إيران والوكالة الذرية".طالع أيضا: زيارة غروسي لإيران... ما الرسائل التي تحملها وهل تعيد الملف النووي للطاولة؟
https://sputnikarabic.ae/20230218/بيان-أمريكي-أوروبي-قلقون-من-تصعيد-إيران-النووي-وعدم-تعاونها-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1073692260.html
https://sputnikarabic.ae/20230304/غروسي-يطالب-إيران-بالوضوح-والشفافية-في-الملف-النووي-ويؤكد-إدانته-لأي-هجوم-عسكري-ضد-المنشآت-النووية-1074294848.html
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أخبار إيران, العالم
خبير: زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية لإيران جاءت لممارسة ضغوط أمريكية – إسرائيلية على طهران
13:00 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 13:08 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
قال خبير الشؤون الإيرانية، محمد شمص، إن "زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، لطهران تهدف إلى ممارسة الضغوط على إيران.
وفي حديث لراديو "سبوتنيك" أشار شمص إلى "أنه على الرغم من أن الزيارة تأتي تحت عنوان فني يتضمن اتهامات لإيران بتخصيب يورانيوم بنسبة 84 %، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن إيران بصدد إنتاج
قنبلة ذرية، لأن هذا ليس في عقيدتها، وهو أيضا ما أشار إليه مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية".
وأوضح أن "هناك ضغوطا أمريكية وإسرائيلية يترجمها غروسي من خلال هذه الزيارة، إلا أن موقف إيران واضح وقد اتخذت قرارا استراتيجيا بخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية بسبب عدم التزام الطرف الثاني بتعهداته، بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي وفشل المفاوضات".
وحول تهديدات البنتاغون ببحث خيار عسكري، قال شمص إن "التهديدات الأمريكية والإسرائيلية ليست مفاجئة، ولو استطاعت واشنطن أن تنفذ التهديدات لفعلتها، لكنها تعلم أن عواقبها ستكون مكلفة، وتعلم أنها لن تستطيع مواجهة إيران في الخليج، وأن قواتها ستكون صيدا سهلا ويمكن اتخاذها كرهائن".
وتابع "كل ما يدور حاليا هو في نطاق الضغط والحرب النفسية، ورغم ذلك تتحضر إيران لمواجهة عسكرية، مشيرا إلى أن إيران "وجهت رسائل جوابية على هذه التهديدات من خلال المناورات التي تجريها، كما تقوم حاليا بتطوير منظوماتها الدفاعية، كما أن هناك حديثا عن احتمال تزويد روسيا لإيران بمنظومة إس 400 التي ستحدث فارقا كبيرا في القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد التقلا اليوم السبت، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، واصفا اللقاء بأنه "مهم للغاية"، مؤكدا أن "الحوار مع إيران جاد والأجواء إيجابية".
وقال غروسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوكالة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في طهران، إنه "يجب على إيران أن تكون واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي"، مشيرا إلى أن "الوكالة الدولية ستستمر في التعاون مع إيران وهناك حوار جاد معها ولذلك أنا هنا".
وأضاف: "نتطلع لتعاون طهران معنا لتوفير ضمانات بشأن برنامجها النووي"، مؤكدا أن "هناك آفاق للتعاون الفني والعلمي بين إيران والوكالة الذرية".