https://sputnikarabic.ae/20230304/خبير-زيارة-مدير-وكالة-الطاقة-الذرية-لإيران-جاءت-لممارسة-ضغوط-أمريكية--إسرائيلية-على-طهران-1074309736.html

خبير: زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية لإيران جاءت لممارسة ضغوط أمريكية – إسرائيلية على طهران

خبير: زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية لإيران جاءت لممارسة ضغوط أمريكية – إسرائيلية على طهران

قال خبير الشؤون الإيرانية، محمد شمص، إن "زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، لطهران تهدف إلى ممارسة الضغوط على إيران. 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T13:00+0000

2023-03-04T13:00+0000

2023-03-04T13:08+0000

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وفي حديث لراديو "سبوتنيك" أشار شمص إلى "أنه على الرغم من أن الزيارة تأتي تحت عنوان فني يتضمن اتهامات لإيران بتخصيب يورانيوم بنسبة 84 %، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن إيران بصدد إنتاج قنبلة ذرية، لأن هذا ليس في عقيدتها، وهو أيضا ما أشار إليه مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية".وأوضح أن "هناك ضغوطا أمريكية وإسرائيلية يترجمها غروسي من خلال هذه الزيارة، إلا أن موقف إيران واضح وقد اتخذت قرارا استراتيجيا بخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية بسبب عدم التزام الطرف الثاني بتعهداته، بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي وفشل المفاوضات".وتابع "كل ما يدور حاليا هو في نطاق الضغط والحرب النفسية، ورغم ذلك تتحضر إيران لمواجهة عسكرية، مشيرا إلى أن إيران "وجهت رسائل جوابية على هذه التهديدات من خلال المناورات التي تجريها، كما تقوم حاليا بتطوير منظوماتها الدفاعية، كما أن هناك حديثا عن احتمال تزويد روسيا لإيران بمنظومة إس 400 التي ستحدث فارقا كبيرا في القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد التقلا اليوم السبت، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، واصفا اللقاء بأنه "مهم للغاية"، مؤكدا أن "الحوار مع إيران جاد والأجواء إيجابية".وأضاف: "نتطلع لتعاون طهران معنا لتوفير ضمانات بشأن برنامجها النووي"، مؤكدا أن "هناك آفاق للتعاون الفني والعلمي بين إيران والوكالة الذرية".طالع أيضا: زيارة غروسي لإيران... ما الرسائل التي تحملها وهل تعيد الملف النووي للطاولة؟

https://sputnikarabic.ae/20230218/بيان-أمريكي-أوروبي-قلقون-من-تصعيد-إيران-النووي-وعدم-تعاونها-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1073692260.html

https://sputnikarabic.ae/20230304/غروسي-يطالب-إيران-بالوضوح-والشفافية-في-الملف-النووي-ويؤكد-إدانته-لأي-هجوم-عسكري-ضد-المنشآت-النووية-1074294848.html

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