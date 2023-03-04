https://sputnikarabic.ae/20230304/خلال-يوم-واحد-القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-16-مرة-وإصابة-4-أشخاص-1074330883.html
خلال يوم واحد.. القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة وإصابة 4 أشخاص
خلال يوم واحد.. القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة وإصابة 4 أشخاص
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، أطلق خلالها 40 قذيفة، حسبما ما أفاد به المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T23:30+0000
2023-03-04T23:30+0000
2023-03-04T23:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
قصف
قصف بالمدفعية
روسيا
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دونيتسك – سبوتنيك. وكتب المكتب التمثيلي على تلغرام، "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت الممثلية عن 16 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف، "على محور دونيتسك، قام العدو بإطلاق ست قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وهجوم بطائرة بدون طيار على غورلوفسكي، وتسع قذائف من عيار 155 و 152 ملم. وقصف ياسينوفاتسكوي مرة واحد من مدفعية عيار 155 ملم، أطلق 40 قذيفة من الذخيرة المختلفة.وبذلك تكون أربع مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية تعرضت للقصف، هي غورلوفكا ومنطقة ياسينوفاتسكي ودونيتسك وستاروميخايلوفكا.ونوه المكتب التمثيلي جمهورية دونيتسك، إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بمنطقة كيروفسكي في دونيتسك وستاروميكايلوفكا.يذكر أنه خلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن مقتل اثنين من المدنيين بمنطقة كالينينسكي في غورلوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230304/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1074330601.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, قصف, قصف بالمدفعية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, قصف, قصف بالمدفعية, روسيا
خلال يوم واحد.. القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة وإصابة 4 أشخاص
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، أطلق خلالها 40 قذيفة، حسبما ما أفاد به المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
دونيتسك – سبوتنيك. وكتب المكتب التمثيلي على تلغرام، "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت الممثلية عن 16 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية
".
وأضاف، "على محور دونيتسك، قام العدو بإطلاق ست قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وهجوم بطائرة بدون طيار على غورلوفسكي، وتسع قذائف من عيار 155 و 152 ملم. وقصف ياسينوفاتسكوي مرة واحد
من مدفعية عيار 155 ملم، أطلق 40 قذيفة من الذخيرة المختلفة.
وبذلك تكون أربع مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية تعرضت للقصف، هي غورلوفكا ومنطقة ياسينوفاتسكي ودونيتسك وستاروميخايلوفكا.
ونوه المكتب التمثيلي جمهورية دونيتسك، إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بمنطقة كيروفسكي في دونيتسك وستاروميكايلوفكا.
يذكر أنه خلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن مقتل اثنين من المدنيين بمنطقة كالينينسكي في غورلوفكا.