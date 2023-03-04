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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230304/خلال-يوم-واحد-القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-16-مرة-وإصابة-4-أشخاص-1074330883.html
خلال يوم واحد.. القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة وإصابة 4 أشخاص
خلال يوم واحد.. القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة وإصابة 4 أشخاص
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، أطلق خلالها 40 قذيفة، حسبما ما أفاد به المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T23:30+0000
2023-03-04T23:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
قصف
قصف بالمدفعية
روسيا
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دونيتسك – سبوتنيك. وكتب المكتب التمثيلي على تلغرام، "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت الممثلية عن 16 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف، "على محور دونيتسك، قام العدو بإطلاق ست قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وهجوم بطائرة بدون طيار على غورلوفسكي، وتسع قذائف من عيار 155 و 152 ملم. وقصف ياسينوفاتسكوي مرة واحد من مدفعية عيار 155 ملم، أطلق 40 قذيفة من الذخيرة المختلفة.وبذلك تكون أربع مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية تعرضت للقصف، هي غورلوفكا ومنطقة ياسينوفاتسكي ودونيتسك وستاروميخايلوفكا.ونوه المكتب التمثيلي جمهورية دونيتسك، إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بمنطقة كيروفسكي في دونيتسك وستاروميكايلوفكا.يذكر أنه خلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن مقتل اثنين من المدنيين بمنطقة كالينينسكي في غورلوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230304/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1074330601.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, قصف, قصف بالمدفعية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, قصف, قصف بالمدفعية, روسيا

خلال يوم واحد.. القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة وإصابة 4 أشخاص

23:30 GMT 04.03.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Libkos
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، أطلق خلالها 40 قذيفة، حسبما ما أفاد به المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
دونيتسك – سبوتنيك. وكتب المكتب التمثيلي على تلغرام، "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت الممثلية عن 16 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف، "على محور دونيتسك، قام العدو بإطلاق ست قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وهجوم بطائرة بدون طيار على غورلوفسكي، وتسع قذائف من عيار 155 و 152 ملم. وقصف ياسينوفاتسكوي مرة واحد من مدفعية عيار 155 ملم، أطلق 40 قذيفة من الذخيرة المختلفة.
وبذلك تكون أربع مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية تعرضت للقصف، هي غورلوفكا ومنطقة ياسينوفاتسكي ودونيتسك وستاروميخايلوفكا.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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22:16 GMT
ونوه المكتب التمثيلي جمهورية دونيتسك، إلى أن أربعة أشخاص أصيبوا بمنطقة كيروفسكي في دونيتسك وستاروميكايلوفكا.
يذكر أنه خلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن مقتل اثنين من المدنيين بمنطقة كالينينسكي في غورلوفكا.
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