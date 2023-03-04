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https://sputnikarabic.ae/20230304/رونالدو-يحصد-جائزة-لاعب-الشهر-بعد-انتقاله-إلى-النصر-السعودي-1074318096.html
رونالدو يحصد جائزة "لاعب الشهر" بعد انتقاله إلى "النصر" السعودي
رونالدو يحصد جائزة "لاعب الشهر" بعد انتقاله إلى "النصر" السعودي
توّج نجم كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، أمس الجمعة، بجائزة "لاعب الشهر"، في دوري روشن ‏السعودي.‏ 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T15:24+0000
2023-03-04T15:24+0000
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وحاز رونالدو على الجائزة من شركة "روشن" العقارية، عن أدائه في شهر فبراير/ شباط الماضي، الذي أحرز فيه مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي، 8 أهداف في دوري المحترفين السعودي، وذلك في 5 مباريات.وفي أول تعليق منه على فوزه بالجائزة، كتب كريستيانو رونالدو على "تويتر": "سعيد بالفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بدوري روشن".كما أعرب رونالدو أن تكون هذه الجائزة الأولى من بين جوائز عديدة، ومضيفا: "فخور لكوني جزءا من هذا الفريق "النصر".وشهد الشهر الماضي، إحراز، كريستيانو رونالدو، أول "سوبر هاتريك" وهو بين صفوف نادي "النصر" السعودي، وذلك في المباراة التي أقيمت أمام نادي "الوحدة"، في الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.وسجل رونالدو 4 أهداف في شباك "الوحدة"، خلال نصف ساعة تقريبا من اللقاء الكروي، ليكسر بذلك حاجز الـ500 هدف خلال مسيرته الكروية مع الأندية في الدوريات المختلفة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعاقد رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم ‏فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.ويبدأ عقد رونالدو مع النادي السعودي من يناير 2023 وحتى صيف 2025.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, الأخبار, نادي النصر السعودي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, الأخبار, نادي النصر السعودي

رونالدو يحصد جائزة "لاعب الشهر" بعد انتقاله إلى "النصر" السعودي

15:24 GMT 04.03.2023
© AFP 2023 / ALI ALDAIFنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
© AFP 2023 / ALI ALDAIF
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توّج نجم كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، أمس الجمعة، بجائزة "لاعب الشهر"، في دوري روشن ‏السعودي.‏
وحاز رونالدو على الجائزة من شركة "روشن" العقارية، عن أدائه في شهر فبراير/ شباط الماضي، الذي أحرز فيه مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي، 8 أهداف في دوري المحترفين السعودي، وذلك في 5 مباريات.
وفي أول تعليق منه على فوزه بالجائزة، كتب كريستيانو رونالدو على "تويتر": "سعيد بالفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بدوري روشن".
كما أعرب رونالدو أن تكون هذه الجائزة الأولى من بين جوائز عديدة، ومضيفا: "فخور لكوني جزءا من هذا الفريق "النصر".
وشهد الشهر الماضي، إحراز، كريستيانو رونالدو، أول "سوبر هاتريك" وهو بين صفوف نادي "النصر" السعودي، وذلك في المباراة التي أقيمت أمام نادي "الوحدة"، في الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل رونالدو 4 أهداف في شباك "الوحدة"، خلال نصف ساعة تقريبا من اللقاء الكروي، ليكسر بذلك حاجز الـ500 هدف خلال مسيرته الكروية مع الأندية في الدوريات المختلفة.
كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
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وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعاقد رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم ‏فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.
ويبدأ عقد رونالدو مع النادي السعودي من يناير 2023 وحتى صيف 2025.
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