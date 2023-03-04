https://sputnikarabic.ae/20230304/زحام-شديد-في-مطارات-باريس-بسبب-خلل-في-أجهزة-الكمبيوتر--1074318875.html
زحام شديد في مطارات باريس بسبب خلل في أجهزة الكمبيوتر
زحام شديد في مطارات باريس بسبب خلل في أجهزة الكمبيوتر
أدى خلل في أجهزة الكمبيوتر في مطاري باريس الرئيسيين، شارل ديغول وأورلي، لتعطل عملية مراقبة الحدود، اليوم السبت، الأمر الذي تسبب في طوابير طويلة للمسافرين. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T16:03+0000
2023-03-04T16:03+0000
2023-03-04T16:06+0000
أخبار فرنسا
العالم
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103520/41/1035204138_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_3d84dd3e1f2cbe36923e4e1683a9d21e.jpg
أعلنت مطارات باريس في تغريدة بموقع تويتر: "يؤثر الانهيار الوطني لشرطة الحدود حاليا على نقاط التفتيش عند مغادرة ووصول مطاري شارل ديغول وأورلي. من المتوقع تمديد فترة الانتظار".لم يتضح على الفور إذا ما كانت هناك مطارات أو قطاعات أخرى تضررت، بحسب "فرانس برس".أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة للمسافرين وهم ينتظرون في نقاط التفتيش، بينما يجلس البعض على الأرض.وصرحت وزارة الداخلية أنه بحلول الساعة الثانية مساء عاد نظام الكمبيوتر المعني للعمل مرة أخرى.وقالت امرأ مسافرة من مارتينيك إنها أمضت نحو ساعتين في طابور بمطار أورلي حيث كان هناك ما يتراوح بين "1500 و2000 شخص" لا يتحركون على الإطلاق.و بدأ المسافرون في قرع الأبواب الزجاجية للبوابات الإلكترونية، حسبما أفادوا في وقت لاحق.ثم فتح ضباط الشرطة البوابات وأجروا عمليات فحص جوازات السفر يدويا لتخفيف الازدحام.
https://sputnikarabic.ae/20180910/مدرج-مطار-ليون-فرنسا-1035204157.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103520/41/1035204138_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_21aac92bf6b0269b95b5cc5c85bfe897.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
زحام شديد في مطارات باريس بسبب خلل في أجهزة الكمبيوتر
16:03 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 16:06 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
أدى خلل في أجهزة الكمبيوتر في مطاري باريس الرئيسيين، شارل ديغول وأورلي، لتعطل عملية مراقبة الحدود، اليوم السبت، الأمر الذي تسبب في طوابير طويلة للمسافرين.
أعلنت مطارات باريس في تغريدة بموقع تويتر: "يؤثر الانهيار الوطني
لشرطة الحدود حاليا على نقاط التفتيش عند مغادرة ووصول مطاري شارل ديغول وأورلي. من المتوقع تمديد فترة الانتظار".
10 سبتمبر 2018, 12:27 GMT
لم يتضح على الفور إذا ما كانت هناك مطارات أو قطاعات أخرى
تضررت، بحسب "فرانس برس".
أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة للمسافرين وهم ينتظرون في نقاط التفتيش، بينما يجلس البعض على الأرض.
وصرحت وزارة الداخلية أنه بحلول الساعة الثانية مساء عاد نظام الكمبيوتر المعني للعمل مرة أخرى.
وقالت امرأ مسافرة من مارتينيك إنها أمضت نحو ساعتين في طابور بمطار أورلي حيث كان هناك ما يتراوح بين "1500 و2000 شخص" لا يتحركون على الإطلاق.
و بدأ المسافرون في قرع الأبواب الزجاجية للبوابات الإلكترونية، حسبما أفادوا في وقت لاحق.
ثم فتح ضباط الشرطة البوابات وأجروا عمليات فحص جوازات السفر يدويا لتخفيف الازدحام.