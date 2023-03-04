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زحام شديد في مطارات باريس بسبب خلل في أجهزة الكمبيوتر
زحام شديد في مطارات باريس بسبب خلل في أجهزة الكمبيوتر
أدى خلل في أجهزة الكمبيوتر في مطاري باريس الرئيسيين، شارل ديغول وأورلي، لتعطل عملية مراقبة الحدود، اليوم السبت، الأمر الذي تسبب في طوابير طويلة للمسافرين. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T16:03+0000
2023-03-04T16:06+0000
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أعلنت مطارات باريس في تغريدة بموقع تويتر: "يؤثر الانهيار الوطني لشرطة الحدود حاليا على نقاط التفتيش عند مغادرة ووصول مطاري شارل ديغول وأورلي. من المتوقع تمديد فترة الانتظار".لم يتضح على الفور إذا ما كانت هناك مطارات أو قطاعات أخرى تضررت، بحسب "فرانس برس".أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة للمسافرين وهم ينتظرون في نقاط التفتيش، بينما يجلس البعض على الأرض.وصرحت وزارة الداخلية أنه بحلول الساعة الثانية مساء عاد نظام الكمبيوتر المعني للعمل مرة أخرى.وقالت امرأ مسافرة من مارتينيك إنها أمضت نحو ساعتين في طابور بمطار أورلي حيث كان هناك ما يتراوح بين "1500 و2000 شخص" لا يتحركون على الإطلاق.و بدأ المسافرون في قرع الأبواب الزجاجية للبوابات الإلكترونية، حسبما أفادوا في وقت لاحق.ثم فتح ضباط الشرطة البوابات وأجروا عمليات فحص جوازات السفر يدويا لتخفيف الازدحام.
https://sputnikarabic.ae/20180910/مدرج-مطار-ليون-فرنسا-1035204157.html
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أخبار فرنسا , العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

زحام شديد في مطارات باريس بسبب خلل في أجهزة الكمبيوتر

16:03 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 16:06 GMT 04.03.2023)
© AFP 2023 / Alexander Klein / مطار باريس
مطار باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AFP 2023 / Alexander Klein /
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أدى خلل في أجهزة الكمبيوتر في مطاري باريس الرئيسيين، شارل ديغول وأورلي، لتعطل عملية مراقبة الحدود، اليوم السبت، الأمر الذي تسبب في طوابير طويلة للمسافرين.
أعلنت مطارات باريس في تغريدة بموقع تويتر: "يؤثر الانهيار الوطني لشرطة الحدود حاليا على نقاط التفتيش عند مغادرة ووصول مطاري شارل ديغول وأورلي. من المتوقع تمديد فترة الانتظار".
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لم يتضح على الفور إذا ما كانت هناك مطارات أو قطاعات أخرى تضررت، بحسب "فرانس برس".
أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة للمسافرين وهم ينتظرون في نقاط التفتيش، بينما يجلس البعض على الأرض.
وصرحت وزارة الداخلية أنه بحلول الساعة الثانية مساء عاد نظام الكمبيوتر المعني للعمل مرة أخرى.
وقالت امرأ مسافرة من مارتينيك إنها أمضت نحو ساعتين في طابور بمطار أورلي حيث كان هناك ما يتراوح بين "1500 و2000 شخص" لا يتحركون على الإطلاق.
و بدأ المسافرون في قرع الأبواب الزجاجية للبوابات الإلكترونية، حسبما أفادوا في وقت لاحق.
ثم فتح ضباط الشرطة البوابات وأجروا عمليات فحص جوازات السفر يدويا لتخفيف الازدحام.
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