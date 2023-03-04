https://sputnikarabic.ae/20230304/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-طاجيكستان-1074306102.html
زلزال بقوة 4 درجات يضرب طاجيكستان
زلزال بقوة 4 درجات يضرب طاجيكستان
وقع زلزال قوته 4 درجات، في وقت مبكر من الصباح في شرق طاجيكستان، في منطقة غورنو باداخشان. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T12:12+0000
2023-03-04T12:12+0000
2023-03-04T12:12+0000
العالم
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وقالت أوميدا يوسفي، السكرتير الصحفي للجنة حالات الطوارئ في طاجيكستان، لوكالة "سبوتنيك": "كان مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 05:23 بالتوقيت المحلي (03:23 بتوقيت موسكو) على بعد 370 كيلومترا جنوب شرقي دوشانبي، على بعد 97 كيلومترا شرق بحيرة ساريز. وبلغت قوة الزلزال 4 درجات".وبحسب يوسفي، فإن قوة الارتداد في مدينة مرجب كانت 3 درجات، في المركز الإداري - خوروغ - درجتين.وأضافت أنه "لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح".
https://sputnikarabic.ae/20230304/زلزال-بقوة-69-درجة-يضرب-جزر-كيرماديك-النيوزيلندية-1074304520.html
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العالم
زلزال بقوة 4 درجات يضرب طاجيكستان
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وقع زلزال قوته 4 درجات، في وقت مبكر من الصباح في شرق طاجيكستان، في منطقة غورنو باداخشان.
وقالت أوميدا يوسفي، السكرتير الصحفي للجنة حالات الطوارئ في طاجيكستان، لوكالة "سبوتنيك": "كان مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 05:23 بالتوقيت المحلي (03:23 بتوقيت موسكو) على بعد 370 كيلومترا جنوب شرقي دوشانبي، على بعد 97 كيلومترا شرق بحيرة ساريز. وبلغت قوة الزلزال 4 درجات".
وبحسب يوسفي، فإن قوة الارتداد في مدينة مرجب كانت 3 درجات، في المركز الإداري - خوروغ - درجتين.
وأضافت أنه "لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح".