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https://sputnikarabic.ae/20230304/زلزال-بقوة-69-درجة-يضرب-جزر-كيرماديك-النيوزيلندية-1074304520.html
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب جزر كيرماديك النيوزيلندية
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب جزر كيرماديك النيوزيلندية
أفادت وكالات رصد الزلازل بأن زلزالا هائلا بلغت قوته 6.9 درجة وقع قبالة ساحل جزر كيرماديك النائية في نيوزيلندا، اليوم السبت. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T11:19+0000
2023-03-04T11:19+0000
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سبوتنيك. وضرب الزلزال المنطقة المذكورة في الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، وفقا للبيانات التي قدمها المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.وأضافات البيانات أنه تم رصد الزلزال على عمق يتراوح بين 150-205 كيلومترا تحت سطح الأرض، وقد وقع على بعد 928 كيلومترا شمال شرقي مدينة كيريكيري.من جانبه، قال مركز التحذير من أمواج تسونامي الأمريكية في المحيط الهادئ إن البيانات المتاحة تظهر عدم وجود خطر حدوث تسونامي من هذا الزلزال، أمام سواحل جزر كرماديك غير المأهولة.وفي وقت سابق، تسببت عاصفة استوائية اجتاحت شمال نيوزيلندا في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، وإلغاء مئات الرحلات الجوية، يوم الاثنين الماضي.تم إعلان حالة الطوارئ في 5 مناطق في الجزيرة الشمالية لتغطي نحو ثلث إجمالي سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5.1 مليون نسمة، بحسب "فرانس برس".وعلى الرغم من أن العاصفة تراجعت من مستوى الإعصار قبل أن تصل لليابسة، إلا أن الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، أدت بالفعل إلى إسقاط الأشجار وتدمير الطرق وإسقاط خطوط الكهرباء.رئيس الوزراء كريس هيبكينز المتمركز في ويلينغتون كان بين آلاف العالقين في مدينة أوكلاند الشمالية بعد أن تسبب الطقس القاسي في توقف الرحلات الجوية.
https://sputnikarabic.ae/20230304/زلزال-يضرب-الحدود-التركية-السورية-1074289926.html
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أخبار العالم الآن, العالم, زلزال, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, زلزال, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب جزر كيرماديك النيوزيلندية

11:19 GMT 04.03.2023
© Sputnik . Kay Adams / Beautiful landscapes of New Zealand
Beautiful landscapes of New Zealand - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© Sputnik . Kay Adams /
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أفادت وكالات رصد الزلازل بأن زلزالا هائلا بلغت قوته 6.9 درجة وقع قبالة ساحل جزر كيرماديك النائية في نيوزيلندا، اليوم السبت.
سبوتنيك. وضرب الزلزال المنطقة المذكورة في الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، وفقا للبيانات التي قدمها المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.
وأضافات البيانات أنه تم رصد الزلزال على عمق يتراوح بين 150-205 كيلومترا تحت سطح الأرض، وقد وقع على بعد 928 كيلومترا شمال شرقي مدينة كيريكيري.
من جانبه، قال مركز التحذير من أمواج تسونامي الأمريكية في المحيط الهادئ إن البيانات المتاحة تظهر عدم وجود خطر حدوث تسونامي من هذا الزلزال، أمام سواحل جزر كرماديك غير المأهولة.
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05:30 GMT
وفي وقت سابق، تسببت عاصفة استوائية اجتاحت شمال نيوزيلندا في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، وإلغاء مئات الرحلات الجوية، يوم الاثنين الماضي.
تم إعلان حالة الطوارئ في 5 مناطق في الجزيرة الشمالية لتغطي نحو ثلث إجمالي سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5.1 مليون نسمة، بحسب "فرانس برس".
وعلى الرغم من أن العاصفة تراجعت من مستوى الإعصار قبل أن تصل لليابسة، إلا أن الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، أدت بالفعل إلى إسقاط الأشجار وتدمير الطرق وإسقاط خطوط الكهرباء.
رئيس الوزراء كريس هيبكينز المتمركز في ويلينغتون كان بين آلاف العالقين في مدينة أوكلاند الشمالية بعد أن تسبب الطقس القاسي في توقف الرحلات الجوية.
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