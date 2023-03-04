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https://sputnikarabic.ae/20230304/زيلينسكي-يلتقي-برئيسة-البرلمان-الأوروبي-في-لفوف--1074299155.html
زيلينسكي يلتقي برئيسة البرلمان الأوروبي في لفوف
زيلينسكي يلتقي برئيسة البرلمان الأوروبي في لفوف
التقى فلاديمير زيلينسكي برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في لفوف، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لزيلنسكي. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T11:06+0000
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العالم
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وقالت الخدمة الصحفية لزيلينسكي على "تلغرام": "التقيت في لفوف برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا".وشكر زيلينسكي ميتسولا "لأنها من أكبر الداعمين لأوكرانيا"، على حد قوله.وكانت ميتسولا قد أعلنت، في وقت سابق، زيارتها المرتقبة لأوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230303/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار--1074283033.html
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زيلينسكي يلتقي برئيسة البرلمان الأوروبي في لفوف

11:06 GMT 04.03.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Leo Correa
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التقى فلاديمير زيلينسكي برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في لفوف، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لزيلنسكي.
وقالت الخدمة الصحفية لزيلينسكي على "تلغرام": "التقيت في لفوف برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا".
وشكر زيلينسكي ميتسولا "لأنها من أكبر الداعمين لأوكرانيا"، على حد قوله.
وكانت ميتسولا قد أعلنت، في وقت سابق، زيارتها المرتقبة لأوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
أمس, 18:14 GMT
من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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