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سيئول تعلن عن "شبكة التدمير"... قادرة على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية
سيئول تعلن عن "شبكة التدمير"... قادرة على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية
أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، عن فكرة جديدة، أطلقت عليها "شبكة التدمير"، مؤكدة أنها قادرة على مواجهة تهديدات جارتها الشمالية. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T12:00+0000
2023-03-04T12:00+0000
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ووفق بيان للوزارة نشرته وكالة "يونهاب" الكورية، فقد كشفت عن ما قالت إنها "فكرة تشغيلية أكثر فاعلية لتدمير التهديدات التي تمثلها الأنظمة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية حتى مرحلة ما قبل الإطلاق".وعن المقصود بـ "شبكة التدمير"، نقلت "يونهاب" عن مسؤول في الوزراة أنه "مصطلح يشير إلى نظام متعدد الطبقات ومتكامل يستخدم العمليات الإلكترونية وتكتيكات الحرب الإلكترونية ووسائل أخرى لتعطيل وإبطال تحركات العدو لإطلاق الصواريخ حتى قبل إطلاقها".وشبه المسؤول شبكة التدمير بـ "العنكبوت"، لافتا إلى أنها "تستلزم إجراء تعديلات متكررة للمهمات لضمان الفعالية التشغيلية"، مؤكدا أنها سيتم استخدامها "ضمن سلسلة التدمير لجعلها أكثر فعالية، ولن تحل محلها".وتعيش شبه الجزيرة الكورية حالة من سباق التسلح بين الجارتين الشمالية والجنوبية، وذلك بعد سلسلة من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ خلال العام الماضي، على وقع تدخلات أمريكية، وتعاون عسكري مع سيئول.طالع أيضا: رئيس كوريا الجنوبية يحذر الشمالية من رد غير مسبوق حال إجرائها تجربة نووية جديدة
https://sputnikarabic.ae/20230111/كوريا-الجنوبية-تعلن-إجراء-مناورات-نووية-مشتركة-مع-أمريكا-لردع-جارتها-الشمالية-1072143956.html
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

سيئول تعلن عن "شبكة التدمير"... قادرة على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية

12:00 GMT 04.03.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNS
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أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، عن فكرة جديدة، أطلقت عليها "شبكة التدمير"، مؤكدة أنها قادرة على مواجهة تهديدات جارتها الشمالية.
ووفق بيان للوزارة نشرته وكالة "يونهاب" الكورية، فقد كشفت عن ما قالت إنها "فكرة تشغيلية أكثر فاعلية لتدمير التهديدات التي تمثلها الأنظمة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية حتى مرحلة ما قبل الإطلاق".
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وعن المقصود بـ "شبكة التدمير"، نقلت "يونهاب" عن مسؤول في الوزراة أنه "مصطلح يشير إلى نظام متعدد الطبقات ومتكامل يستخدم العمليات الإلكترونية وتكتيكات الحرب الإلكترونية ووسائل أخرى لتعطيل وإبطال تحركات العدو لإطلاق الصواريخ حتى قبل إطلاقها".

وفرق المسؤول بين "نظام الضربات الاستباقية المسمى بسلسلة التدمير، والمصمم لاتخاذ إجراءات الطوارئ في خطوات متسلسلة، وبين "شبكة التدمير" الذي أكد أنه "مصمم على نحو مرن يمكّن الضباط الميدانيين من تعديل قراراتهم وأهدافهم الأولية لتحسين الضربات"، حسب تعبيره.

وشبه المسؤول شبكة التدمير بـ "العنكبوت"، لافتا إلى أنها "تستلزم إجراء تعديلات متكررة للمهمات لضمان الفعالية التشغيلية"، مؤكدا أنها سيتم استخدامها "ضمن سلسلة التدمير لجعلها أكثر فعالية، ولن تحل محلها".
وتعيش شبه الجزيرة الكورية حالة من سباق التسلح بين الجارتين الشمالية والجنوبية، وذلك بعد سلسلة من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ خلال العام الماضي، على وقع تدخلات أمريكية، وتعاون عسكري مع سيئول.
طالع أيضا: رئيس كوريا الجنوبية يحذر الشمالية من رد غير مسبوق حال إجرائها تجربة نووية جديدة
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