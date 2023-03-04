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https://sputnikarabic.ae/20230304/طائرة-سعودية-ثالثة-تغادر-الرياض-تحمل-30-طنا-من-المساعدات-لأوكرانيا-صور-1074307658.html
طائرة سعودية ثالثة تغادر الرياض تحمل 30 طنا من المساعدات لأوكرانيا... صور
طائرة سعودية ثالثة تغادر الرياض تحمل 30 طنا من المساعدات لأوكرانيا... صور
أرسلت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، طائرة ثالثة تحمل 30 طنا من المساعدات للشعب الأوكراني. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T12:26+0000
2023-03-04T12:26+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، غادرت الطائرة صباح اليوم، مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية.ووفقا للوكالة، سيتم دخول المساعدات عبر الحدود البولندية إلى الأراضي الأوكرانية.وأوضحت أن المساعدات تشمل مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية.يذكر أن المملكة كانت قد أرسلت أمس الجمعة، طائرتين إغاثيتين، تحملان 168 طنا من المساعدات إلى الشعب الأوكراني.وكانت السعودية قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230304/السعودية-ترسل-طائرتين-تحملان-168-طنا-من-المساعدات-إلى-أوكرانيا-صور-1074295407.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, الأخبار

طائرة سعودية ثالثة تغادر الرياض تحمل 30 طنا من المساعدات لأوكرانيا... صور

12:26 GMT 04.03.2023
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أرسلت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، طائرة ثالثة تحمل 30 طنا من المساعدات للشعب الأوكراني.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، غادرت الطائرة صباح اليوم، مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية.
ووفقا للوكالة، سيتم دخول المساعدات عبر الحدود البولندية إلى الأراضي الأوكرانية.
وأوضحت أن المساعدات تشمل مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية.
يذكر أن المملكة كانت قد أرسلت أمس الجمعة، طائرتين إغاثيتين، تحملان 168 طنا من المساعدات إلى الشعب الأوكراني.
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
السعودية ترسل طائرتين تحملان 168 طنا من المساعدات إلى أوكرانيا... صور
09:09 GMT
وكانت السعودية قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.
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