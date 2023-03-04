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https://sputnikarabic.ae/20230304/طفل-سوري-يتيم-يحقق-حلمه-بمقابلة-رونالدو-فيديو-1074293875.html
طفل سوري يتيم يحقق حلمه بمقابلة رونالدو... فيديو
طفل سوري يتيم يحقق حلمه بمقابلة رونالدو... فيديو
تحقق حلم طفل سوري فقد والده خلال الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، وذلك بأن قابل نجم كرة القدم العالمي كريستيانو... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T08:39+0000
2023-03-04T08:39+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
السعودية
الأخبار
تركي آل الشيخ
نادي النصر السعودي
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وقالت قناة "العربية" إن الطفل السوري ربيع شاهين، قابل رونالدو بترتيب من رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، حيث مكن الطفل من زيارة السعودية لمشاهدة نادي النصر ولاعبه المفضل رونالدو.واستقبل رونالدو، الطفل السوري الذي ظهر بسعادة غامرة لا توصف، أمس الجمعة، حيث ركض الطفل بشوق نحو اللاعب الذي احتضنه، معبرا عن محبته الكبيرة وسعادته بلقاء نجمه المفضل.من جانبه، شارك تركي آل الشيخ مقطع الفيديو الذي يظهر لقاء الطفل باللاعب، معلقا عليه: "فرحتك فرحة لي، حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير".يذكر أنه، في وقت سابق، ناشد تركي آل الشيخ، متابعيه على مواقع التواصل بالبحث عن طفل سوري، تمنى في مقطع فيديو مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.وانتشر مؤخرا على الإنترنت، مقطع فيديو لطفل سوري، قال إنه يريد أن يذهب للملعب مع والدته ومشاهدة رونالدو ومصافحته.وأعاد تركي آل الشيخ مقطع الفيديو المتداول، عبر حسابه بـ"تويتر"، وكتب: "يا ولدي أبشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟".
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نادي الفيديو, منوعات, السعودية, الأخبار, تركي آل الشيخ, نادي النصر السعودي
نادي الفيديو, منوعات, السعودية, الأخبار, تركي آل الشيخ, نادي النصر السعودي

طفل سوري يتيم يحقق حلمه بمقابلة رونالدو... فيديو

08:39 GMT 04.03.2023
© AFP 2023 / -كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AFP 2023 / -
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تحقق حلم طفل سوري فقد والده خلال الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، وذلك بأن قابل نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.
وقالت قناة "العربية" إن الطفل السوري ربيع شاهين، قابل رونالدو بترتيب من رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، حيث مكن الطفل من زيارة السعودية لمشاهدة نادي النصر ولاعبه المفضل رونالدو.
واستقبل رونالدو، الطفل السوري الذي ظهر بسعادة غامرة لا توصف، أمس الجمعة، حيث ركض الطفل بشوق نحو اللاعب الذي احتضنه، معبرا عن محبته الكبيرة وسعادته بلقاء نجمه المفضل.
من جانبه، شارك تركي آل الشيخ مقطع الفيديو الذي يظهر لقاء الطفل باللاعب، معلقا عليه: "فرحتك فرحة لي، حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير".
يذكر أنه، في وقت سابق، ناشد تركي آل الشيخ، متابعيه على مواقع التواصل بالبحث عن طفل سوري، تمنى في مقطع فيديو مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.
وانتشر مؤخرا على الإنترنت، مقطع فيديو لطفل سوري، قال إنه يريد أن يذهب للملعب مع والدته ومشاهدة رونالدو ومصافحته.
وأعاد تركي آل الشيخ مقطع الفيديو المتداول، عبر حسابه بـ"تويتر"، وكتب: "يا ولدي أبشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟".
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