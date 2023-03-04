https://sputnikarabic.ae/20230304/غوتيريش-يتهم-الدول-الغنية-بـخنق-البلدان-الفقيرة-ويطالبها-بدفع-500-مليار-دولار-سنويا-لها-1074297833.html
غوتيريش يتهم الدول الغنية بـ"خنق" البلدان الفقيرة ويطالبها بدفع 500 مليار دولار سنويا لها
غوتيريش يتهم الدول الغنية بـ"خنق" البلدان الفقيرة ويطالبها بدفع 500 مليار دولار سنويا لها
اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، دول العالم الغنية بخنق البلدان الفقيرة من خلال فرض معدلات فائدة "جشعة" وأسعار وقود مرتفعة. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T10:14+0000
2023-03-04T10:14+0000
2023-03-04T10:14+0000
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
العالم
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اقتصاد
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جاء ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.وأضاف موجها حديثه إلى البلدان الفقيرة: "في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة".وينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنفة ضمن الأقل نمواً في العالم عادة كل 10 سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ العام 2021، بسبب وباء "كوفيد-19".وتمثل أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم، عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب.إلا أن رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة يعني الكثير بالنسبة لاتجاه حركة رؤوس الأموال حول العالم.ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية، بما يؤثر على انخفاض الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في المشاريع ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، مع ضبابية المشهد الاقتصادي ووجود عائد أعلى من البنوك.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الأمم-المتحدة-تدعو-لخفض-ديون-52-دولة-فقيرة-1073896441.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
غوتيريش يتهم الدول الغنية بـ"خنق" البلدان الفقيرة ويطالبها بدفع 500 مليار دولار سنويا لها
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اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، دول العالم الغنية بخنق البلدان الفقيرة من خلال فرض معدلات فائدة "جشعة" وأسعار وقود مرتفعة.
جاء ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.
وقال
غوتيريش، إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة تلك "العالقة في حلقات مفرغة" تعرقل جهودها الرامية إلى تعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.
وأضاف موجها حديثه إلى البلدان الفقيرة: "في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة".
وينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنفة ضمن الأقل نمواً في العالم عادة كل 10 سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ العام 2021، بسبب وباء "كوفيد-19".
وتمثل أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم
، عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب.
إلا أن رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة يعني الكثير بالنسبة لاتجاه حركة رؤوس الأموال حول العالم.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة
إلى زيادة تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية، بما يؤثر على انخفاض الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في المشاريع ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، مع ضبابية المشهد الاقتصادي ووجود عائد أعلى من البنوك.