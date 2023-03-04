https://sputnikarabic.ae/20230304/فتاة-مصرية-تؤسس-مكتبة-في-قريتها-الصغيرة-لاستقبال-مئات-الأطفال-وتنمية-مواهبهم-صور--1074322528.html

فتاة مصرية تؤسس "مكتبة" في قريتها الصغيرة لاستقبال مئات الأطفال وتنمية مواهبهم... صور

فتاة مصرية تؤسس "مكتبة" في قريتها الصغيرة لاستقبال مئات الأطفال وتنمية مواهبهم... صور

قبل نحو ثلاث سنوات، بدأت فتاة مصرية البحث عن آليات تأسيس مكتبة تجمع من خلالها أطفال القرية لتتيح لهم القراءة، وتساعدهم على تنمية مواهبهم، ساعية لتغيير واقع... 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T17:28+0000

2023-03-04T17:28+0000

2023-03-04T17:34+0000

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في قرية "جروان"، الواقعة بمركز الباجور في محافظة المنوفية بدلتا مصر، واقع يشبه كل قرى مصر، التي يحتاج الأطفال فيها إلى الذهاب إلى المدن وعواصم المحافظات للاطلاع والقراءة والمشاركة في الأنشطة المختلفة، لكن الواقع هناك تغير بجهد فتاة من سكان القرية التي لم تستسلم للواقع الذي تعيشه منذ أن كانت طفلة.آيات عبد الحكيم، البالغة من العمر 30 عاما، تخرجت من كلية الآداب (قسم اللغة الألمانية) في جامعة المنوفية، وحصلت على دبلوم في التنمية الثقافية وكذلك توثيق التراث من جامعة القاهرة، نجحت بعد سنوات من الدراسة في افتتاح "مركز جروان للثقافة والفنون" بجهود فردية وذاتية، وبمساهمة أهالي القرية، لتتحول إلى مقصد لمئات الأطفال من القرية والقرى المجاورة.تقول آيات في حديثها مع "سبوتنيك"، إن جميع قرى مصر بحاجة لمثل هذه المكتبات، التي تلبي حاجة الأطفال الثقافية وتشجعهم على تنمية اكتشاف أنفسهم والمواهب الكامنة بداخلهم.تلبية احتياجات أطفال القريةوتضيف مؤسسة المركز، أنها عزمت على تأسيس المكتبة من أجل تلبية احتياجات القرية الثقافية، وإنهاء معاناة الأجيال من أجل الوصول إلى المكتبات، وشرعت في الدراسة بشكل تفصيلي في نهاية العام 2019، من خلال دراسة العوامل المتعددة واستعداد الأهالي لإرسال أطفالهم، وكذلك قبول الأطفال للجلوس لساعات في المركز للاطلاع والمشاركة في الأنشطة، وإمكانية التطوع.لم تتوقع آيات حضور الأغلبية من أهالي القرية، خاصة الأطفال الذين حضروا بنسبة 90%، بما في ذلك العدد الذي يتردد على المركز بشكل يومي يفوق 150 طفلا في اليوم الواحد، وفي بعض الأيام يضاعف العدد.إقبال كبير حصلت مؤسسة المركز على مئات الكتب من إصدارات وزارة الثقافة المصرية المختلفة مجانا، بعد مخاطبة الوزارة لدعم المركز، فيما تعمل على تزويد المكتبة بأنشطة متنوعة.إلى جانب إقبال الأطفال على المركز، تطوع العشرات من الشباب وخريجي الجامعات للعمل في المركز خلال أوقات فراغهم لمساعدة الأطفال في الأنشطة المختلفة، وشرح الكتب لهم، الأمر الذي شجع الأطفال على التردد يوميا على المركز.تتضمن الأنشطة التي يقدمها المركز "ورش الرسم" وإلقاء الشعر، والنشاط المسرحي والحكي.إحياء الحرف اليدويةتسعى آيات لإنشاء مبنى كبير للمركز، وتجهيزه لاستقبال مئات الأطفال من القرية والقرى المجاورة، وكذلك نساء القرية، بعد أن أسست "برنامج تمكين اقتصادي للمرأة" يهدف لتعليم الحرف اليدوية للنساء وإحياء حرفة "الكليم اليدوي"، وهي صناعة النسيج اليدوي.كما حصل المركز على جائزة برنامج "مصنع الابتكار" المقدمة من "مؤسسة الوليد للإنسانية" و"أشوكا الوطن العربي"، والتي تهدف لدعم المبادرات الثقافية والتراثية في الوطن العربي.

https://sputnikarabic.ae/20230125/كن-عونا-مبادرة-لتعليم-أطفال-اللاجئين-بالمجان-في-مصر--1072717710.html

https://sputnikarabic.ae/20230116/أكبر-مكتبة-عائمة-في-العالم-تصل-الأردن-الأسبوع-المقبل-1072336707.html

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