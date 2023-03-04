عربي
https://sputnikarabic.ae/20230304/قافلة-إغاثية-كويتية-تصل-إلى-سوريا-لدعم-متضرري-الزلزال-صور-وفيديو-1074308295.html
قافلة إغاثية كويتية تصل إلى سوريا لدعم متضرري الزلزال... صور وفيديو
قافلة إغاثية كويتية تصل إلى سوريا لدعم متضرري الزلزال... صور وفيديو
دخلت الأراضي السورية، ظهر اليوم السبت، أول قافلة مساعدات كويتية مقدمة من الجالية السورية في الكويت، والشعب الكويتي، لمؤازرة متضرري الزلزال في سوريا. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T12:49+0000
2023-03-04T12:49+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/04/1074306781_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_25ddfd29351c4ed2bfaff3347adaf2f3.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال مساعدات من الشعب الكويتي إلى سوريا منذ بدء الأزمة، مشيرا إلى أن "القافلة التي تضم 5 شاحنات، وصلت برّا إلى الأراضي السورية، ودخلت معبر نصيب الحدودي مع الأردن ظهر اليوم".وبحسب المراسل، تضم الشحنة التي تسلمها الهلال الأحمر العربي السوري، مواد غذائية وخيما وحليب أطفال.وأضاف المراسل أنه تم نقل الشحنة من الأراضي الكويتية إلى سوريا عبر شاحنات تتبع شركة نقل يملكها رجل الأعمال السوري الكويتي "فتحي القسيم".وتأتي موافقة السلطات الكويتية في السماح بنقل الشحنة الإغاثية ومساعدة الشعب السوري، للتأكيد على العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين الشقيقين.وكان في استقبال القافلة عند معبر نصيب الحدودي، مندوب شركة "المتحدة" التي يملكها القسيم، إلى جانب مدير مركز "نصيب" الحدودي، شادي أبازيد، وناشطي الهلال الأحمر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/04/1074306781_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae832b5319265d50079164e45f8bd2f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

قافلة إغاثية كويتية تصل إلى سوريا لدعم متضرري الزلزال... صور وفيديو

12:49 GMT 04.03.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmadقافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبرTelegram
حصري
دخلت الأراضي السورية، ظهر اليوم السبت، أول قافلة مساعدات كويتية مقدمة من الجالية السورية في الكويت، والشعب الكويتي، لمؤازرة متضرري الزلزال في سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال مساعدات من الشعب الكويتي إلى سوريا منذ بدء الأزمة، مشيرا إلى أن "القافلة التي تضم 5 شاحنات، وصلت برّا إلى الأراضي السورية، ودخلت معبر نصيب الحدودي مع الأردن ظهر اليوم".
© Sputnik . Firas Al-Ahmadقافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
وبحسب المراسل، تضم الشحنة التي تسلمها الهلال الأحمر العربي السوري، مواد غذائية وخيما وحليب أطفال.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadقافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
وأضاف المراسل أنه تم نقل الشحنة من الأراضي الكويتية إلى سوريا عبر شاحنات تتبع شركة نقل يملكها رجل الأعمال السوري الكويتي "فتحي القسيم".
© Sputnik . Firas Al-Ahmadقافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
وتأتي موافقة السلطات الكويتية في السماح بنقل الشحنة الإغاثية ومساعدة الشعب السوري، للتأكيد على العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين الشقيقين.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadقافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
وكان في استقبال القافلة عند معبر نصيب الحدودي، مندوب شركة "المتحدة" التي يملكها القسيم، إلى جانب مدير مركز "نصيب" الحدودي، شادي أبازيد، وناشطي الهلال الأحمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала