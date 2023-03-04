قافلة إغاثية كويتية تصل إلى سوريا لدعم متضرري الزلزال... صور وفيديو
© Sputnik . Firas Al-Ahmadقافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
حصري
دخلت الأراضي السورية، ظهر اليوم السبت، أول قافلة مساعدات كويتية مقدمة من الجالية السورية في الكويت، والشعب الكويتي، لمؤازرة متضرري الزلزال في سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال مساعدات من الشعب الكويتي إلى سوريا منذ بدء الأزمة، مشيرا إلى أن "القافلة التي تضم 5 شاحنات، وصلت برّا إلى الأراضي السورية، ودخلت معبر نصيب الحدودي مع الأردن ظهر اليوم".
© Sputnik . Firas Al-Ahmadقافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
وبحسب المراسل، تضم الشحنة التي تسلمها الهلال الأحمر العربي السوري، مواد غذائية وخيما وحليب أطفال.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadقافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
وأضاف المراسل أنه تم نقل الشحنة من الأراضي الكويتية إلى سوريا عبر شاحنات تتبع شركة نقل يملكها رجل الأعمال السوري الكويتي "فتحي القسيم".
© Sputnik . Firas Al-Ahmadقافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
وتأتي موافقة السلطات الكويتية في السماح بنقل الشحنة الإغاثية ومساعدة الشعب السوري، للتأكيد على العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين الشقيقين.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadقافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
قافلة إغاثية كويتية تصل سوريا
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
وكان في استقبال القافلة عند معبر نصيب الحدودي، مندوب شركة "المتحدة" التي يملكها القسيم، إلى جانب مدير مركز "نصيب" الحدودي، شادي أبازيد، وناشطي الهلال الأحمر.