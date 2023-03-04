https://sputnikarabic.ae/20230304/كوريا-الجنوبية-سيئول-ليست-بحاجة-إلى-أسلحة-نووية-لمواجهة-بيونغ-يانغ-1074304985.html
كوريا الجنوبية: سيئول ليست بحاجة إلى أسلحة نووية لمواجهة بيونغ يانغ
كوريا الجنوبية: سيئول ليست بحاجة إلى أسلحة نووية لمواجهة بيونغ يانغ
قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك - سو، إن بلاده ليست بحاجة إلى أسلحة نووية لردع التهديد من كوريا الشمالية. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T11:47+0000
2023-03-04T11:47+0000
2023-03-04T11:47+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/11/1063760541_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_5af7605991fa50e7a56d4494bb6ccb86.png
وفيما أشار في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الجمعة، إلى أن استطلاعات رأي حديثة، تؤيد أنه يجب على كوريا الجنوبية إعادة تسليح نفسها من ناحية القدرة النووية، وأنها يجب أن تكثف من ذلك التوجه، فقد أصرّ على أن "البلاد لديها ما يكفي في ترسانتها لدرء "طموحات كوريا الشمالية المنافية للعقل"، وأن تطوير القدرات النووية لم يكن "الطريقة الصحيحة".وأوضح: "لقد أنشأنا مستوى مناسبا تماما من قدرات الردع لدينا بالتعاون الوثيق مع أمريكا"، مضيفا أن الحكومة الكورية الجنوبية "ركزت كثيرا" على تعزيز ردعها، منذ أن تولى الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، السلطة في العام الماضي. وتابع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: "يجب أن نعمل مع المجتمع الدولي، لممارسة الكثير من الضغط المستمر على كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي".وأردف: "نود أن نجعل كوريا الشمالية تعلم أن تطوير القدرات النووية والنهوض بها لن يضمن السلام والازدهار في بلادهم".ورغم أن هان دوك – سو، أعرب في المقابلة التلفزيونية، عن معارضته لخطة تطوير بلاده من قدراتها النووية، فقد أكد أيضا على استعدادها لمواجهة جارتها الشمالية، وكذلك انفتاحها لمزيد من المحادثات معها، في ظل ظروف معينة.وقال: "نحن لا ننزع سلاح أنفسنا ضد كوريا الشمالية، لكننا لن نغلق قناة الحوار مع كوريا الشمالية طالما أن بيونغ يانغ تمتنع عن طموحاتها النووية القوية للغاية".وساءت العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية في السنوات الأخيرة، إذ عززت بيونغ يانغ برنامج أسلحتها، وأطلقت عددا قياسيا من الصواريخ في العام الماضي، بما في ذلك صاروخ حلّق فوق اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها كوريا الشمالية ذلك منذ 5 سنوات، مما أثار قلقا دوليا.وردا على ذلك، كثفت أمريكا وحلفائها كوريا الجنوبية واليابان، مناوراتهم العسكرية وتعاونهم، حتى أن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الذي اتخذ موقفا متشددا علنا ضد كوريا الشمالية، أثار احتمال قيام كوريا الجنوبية ببناء ترسانتها النووية الخاصة، قائلا في يناير/ كانون الثاني الماضي إنها قد "تنشر أسلحة نووية تكتيكية أو تمتلك أسلحة نووية خاصة بها".
https://sputnikarabic.ae/20230228/قوات-العمليات-الخاصة-في-كوريا-الجنوبية-وأمريكا-تجريان-تدريبات-مشتركة-1074129999.html
https://sputnikarabic.ae/20230225/وصول-غواصة-نووية-أمريكية-إلى-كوريا-الجنوبية-1073989209.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/11/1063760541_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_5dcf8e5b127479ffdb3ff9eade395caf.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية: سيئول ليست بحاجة إلى أسلحة نووية لمواجهة بيونغ يانغ
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك - سو، إن بلاده ليست بحاجة إلى أسلحة نووية لردع التهديد من كوريا الشمالية.
وفيما أشار في مقابلة مع شبكة
"سي إن إن" الأمريكية، أمس الجمعة، إلى أن استطلاعات رأي حديثة، تؤيد أنه يجب على كوريا الجنوبية إعادة تسليح نفسها من ناحية القدرة النووية، وأنها يجب أن تكثف من ذلك التوجه، فقد أصرّ على أن "البلاد لديها ما يكفي في ترسانتها لدرء "طموحات كوريا الشمالية المنافية للعقل"، وأن تطوير القدرات النووية لم يكن "الطريقة الصحيحة".
وأوضح: "لقد أنشأنا مستوى مناسبا تماما من قدرات الردع لدينا بالتعاون الوثيق مع أمريكا"، مضيفا أن الحكومة الكورية الجنوبية "ركزت كثيرا" على تعزيز ردعها، منذ أن تولى الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، السلطة في العام الماضي.
وتابع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: "يجب أن نعمل مع المجتمع الدولي، لممارسة الكثير من الضغط المستمر على كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي".
وأردف: "نود أن نجعل كوريا الشمالية تعلم أن تطوير القدرات النووية والنهوض بها لن يضمن السلام والازدهار في بلادهم".
ورغم أن هان دوك – سو، أعرب في المقابلة التلفزيونية، عن معارضته لخطة تطوير بلاده من قدراتها النووية، فقد أكد أيضا على استعدادها لمواجهة جارتها الشمالية، وكذلك انفتاحها لمزيد من المحادثات معها، في ظل ظروف معينة.
وقال: "نحن لا ننزع سلاح أنفسنا ضد كوريا الشمالية، لكننا لن نغلق قناة الحوار مع كوريا الشمالية طالما أن بيونغ يانغ تمتنع عن طموحاتها النووية القوية للغاية".
وساءت العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية في السنوات الأخيرة، إذ عززت بيونغ يانغ برنامج أسلحتها، وأطلقت عددا قياسيا من الصواريخ في العام الماضي، بما في ذلك صاروخ حلّق فوق اليابان
، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها كوريا الشمالية ذلك منذ 5 سنوات، مما أثار قلقا دوليا.
وردا على ذلك، كثفت أمريكا وحلفائها كوريا الجنوبية واليابان، مناوراتهم العسكرية وتعاونهم، حتى أن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الذي اتخذ موقفا متشددا علنا ضد كوريا الشمالية، أثار احتمال قيام كوريا الجنوبية ببناء ترسانتها النووية الخاصة، قائلا في يناير/ كانون الثاني الماضي إنها قد "تنشر أسلحة نووية تكتيكية أو تمتلك أسلحة نووية خاصة بها".