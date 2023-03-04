https://sputnikarabic.ae/20230304/كوريا-الشمالية-تحث-الأمم-المتحدة-على-المطالبة-بوقف-التدريبات-العسكرية-بين-واشنطن-وسيئول-1074330770.html
كوريا الشمالية تحث الأمم المتحدة على المطالبة بوقف التدريبات العسكرية بين واشنطن وسيئول
كوريا الشمالية تحث الأمم المتحدة على المطالبة بوقف التدريبات العسكرية بين واشنطن وسيئول
دعت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، ليل السبت/الأحد، الأمم المتحدة لمطالبة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة التي تصعد... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T22:48+0000
2023-03-04T22:48+0000
2023-03-04T22:48+0000
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
تدريب مشترك
العالم
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وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية، كيم سون جيونغ، "يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حث الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشدة على التوقف الفوري عن تصريحاتهما الاستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل غير مسؤول ، وترفع مستوى المواجهة بشكل غير مسؤول".في نهاية فبراير/شباط المنصرم، أدان كيم سون جيونغ، بيانًا أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث فيه بيونغ يانغ على الامتناع عن "الأعمال الاستفزازية" في شبه الجزيرة الكورية وسط عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230304/كوريا-الجنوبية-سيئول-ليست-بحاجة-إلى-أسلحة-نووية-لمواجهة-بيونغ-يانغ-1074304985.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, تدريب مشترك, العالم
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, تدريب مشترك, العالم
كوريا الشمالية تحث الأمم المتحدة على المطالبة بوقف التدريبات العسكرية بين واشنطن وسيئول
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دعت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، ليل السبت/الأحد، الأمم المتحدة لمطالبة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة التي تصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية، كيم سون جيونغ، "يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
حث الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشدة على التوقف الفوري عن تصريحاتهما الاستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل غير مسؤول ، وترفع مستوى المواجهة
بشكل غير مسؤول".
في نهاية فبراير/شباط المنصرم، أدان كيم سون جيونغ، بيانًا أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث فيه بيونغ يانغ على الامتناع عن "الأعمال الاستفزازية" في شبه الجزيرة الكورية وسط عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة.