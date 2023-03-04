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https://sputnikarabic.ae/20230304/ماكرون-يعلن-دعم-الكونغو-بـ-34-مليون-يورو-1074320139.html
ماكرون يعلن دعم الكونغو بـ 34 مليون يورو
ماكرون يعلن دعم الكونغو بـ 34 مليون يورو
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منح الكونغو الديمقراطية مساعدات بقيمة 34 مليون يورو، لمدينة غوما المتضررة من أعمال حركات التمرد، مبينا أن تلك الحركات... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T16:31+0000
2023-03-04T16:34+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن ماكرون، قال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، اليوم السبت: "جميع الحركات قدمت دعما واضحا لوقف إطلاق النار يوم الثلاثاء المقبل، على نحو الجدول الزمني الذي توسطت فيه أنغولا".وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم إنه سيخصص أيضًا حوالي 47 مليون يورو لتوجيهها من خلال شركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات العاجلة مثل التغذية والرعاية الصحية والمأوى والمياه لمدينة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية."حركة 23 مارس" التي تعرف أيضا باسمها المختصر "إم23" وينتمي أفرادها إلى عرقية التوتسي. استأنفت في نهاية العام الماضي القتال، متهمة كينشاسا بعدم احترام الاتفاقات الخاصة بإعادة دمج مقاتليها.وبدأ ماكرون جولته الأفريقية مطلع الشهر الجاري، بدأها بزيارة الغابون حيث شارك في قمة الغابة الواحدة يومي 1 و2 مارس، ثم انطلق إلى العاصمة الأنغولية لواندا ليحتفل ببداية الشراكة الفرنسية الأنغولية في مجال الزراعة.كما قام يومي 3 و4 مارس، بزيارة إلى جمهورية الكونغو، وإلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
https://sputnikarabic.ae/20230303/ماكرون-نسعى-لتطوير-الزراعة-في-أفريقيا-لتقليل-اعتمادها-على-الاستيراد-1074281021.html
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العالم, أخبار فرنسا , الكونغو
العالم, أخبار فرنسا , الكونغو

ماكرون يعلن دعم الكونغو بـ 34 مليون يورو

16:31 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 16:34 GMT 04.03.2023)
© LUDOVIC MARINماكرون رئيس فرنسا
ماكرون رئيس فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© LUDOVIC MARIN
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منح الكونغو الديمقراطية مساعدات بقيمة 34 مليون يورو، لمدينة غوما المتضررة من أعمال حركات التمرد، مبينا أن تلك الحركات اتفقت على وقف إطلاق النار بدءا من الثلاثاء المقبل.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن ماكرون، قال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، اليوم السبت: "جميع الحركات قدمت دعما واضحا لوقف إطلاق النار يوم الثلاثاء المقبل، على نحو الجدول الزمني الذي توسطت فيه أنغولا".

وفي السياق نفسه، أشار ماكرون إلى أن فرنسا ستكون أول دولة تستجيب لمبادرة الاتحاد الأوروبي لإنشاء جسر جوي إنساني إلى مدينة غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المتضررة من عودة تمرد حركة 23 مارس/آذار، حيث أكد أنها "ستشارك بما يصل إلى 34 مليون يورو مساعدة إنسانية تضاف إلى الـ 47 مليون يورو التي وعد بها الاتحاد الأوروبي".

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم إنه سيخصص أيضًا حوالي 47 مليون يورو لتوجيهها من خلال شركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات العاجلة مثل التغذية والرعاية الصحية والمأوى والمياه لمدينة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
ماكرون: نسعى لتطوير الزراعة في أفريقيا لتقليل اعتمادها على الاستيراد
أمس, 17:11 GMT
"حركة 23 مارس" التي تعرف أيضا باسمها المختصر "إم23" وينتمي أفرادها إلى عرقية التوتسي. استأنفت في نهاية العام الماضي القتال، متهمة كينشاسا بعدم احترام الاتفاقات الخاصة بإعادة دمج مقاتليها.

وبدأ ماكرون جولته الأفريقية مطلع الشهر الجاري، بدأها بزيارة الغابون حيث شارك في قمة الغابة الواحدة يومي 1 و2 مارس، ثم انطلق إلى العاصمة الأنغولية لواندا ليحتفل ببداية الشراكة الفرنسية الأنغولية في مجال الزراعة.

كما قام يومي 3 و4 مارس، بزيارة إلى جمهورية الكونغو، وإلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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