https://sputnikarabic.ae/20230304/مصدر-روسيا-تبدأ-العمل-على-تطوير-طائرة-جديدة-مضادة-للغواصات-1074289096.html
مصدر: روسيا تبدأ العمل على تطوير طائرة جديدة مضادة للغواصات
مصدر: روسيا تبدأ العمل على تطوير طائرة جديدة مضادة للغواصات
بدأت روسيا في تطوير طائرة مضادة للغواصات لتحل محل الطائرة السوفيتية "إل-38"، وستزود بأحدث المعدات والأجهزة على متنها وبمجموعة كبيرة من الأسلحة، وفقا لمصدر... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T01:54+0000
2023-03-04T01:54+0000
2023-03-04T01:55+0000
الغواصات
أخبار الغواصات
طائرة
روسيا
الطائرات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر المطلع، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك"، "بدأت أعمال التصميم التجريبية في إنشاء طائرة مضادة للغواصات وللاستطلاع والدوريات لتحل محل الطائرة السوفييتية "إل-38"، وستحتفظ الطائرة الجديدة بمعيار التخطيط ذي الأربعة محركات للطائرات من هذه الفئة، ومن المقرر أن تكون مجهزة بمحركات توربينية "تي في 7-117".وأشار المتحدث للوكالة إلى أن "الآلة [الطائرة] ستزود بأحدث المعدات على متنها، بما في ذلك جهاز كمبيوتر جديد ونظام بحث ورؤية متعدد الوظائف وعوامات صوتية مائية [سونار] جديدة". بالإضافة إلى ذلك سيتم توسيع نطاق الأسلحة والذخيرة التي ستكون على متنها مقارنة بالطائرة "إل-38"."إل-38" هي طائرة سوفيتية متوسطة المدى مضادة للغواصات وللقيام بدوريات بحرية، وجرى تطويرها على أساس طائرة الركاب "إل-18"، صُنعت في الأعوام 1967-1972 ما مجموعه أكثر من 60 طائرة، أحدث موديل للطائرة هو "إل-38 إن".حاليًا، وفقًا لبيانات من مصادر مفتوحة، يتم تشغيل ما يصل إلى 25 طائرة من طراز "إل-38" وطراز "إل-38 إن" المحدثة في الطيران البحري لجميع الأساطيل الروسية، ولكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد هذه الطائرات الموجودة في الخدمة بروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-روسيا-تواصل-تزويد-قواتها-بالمعدات-المتطورة--1073902470.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الغواصات, أخبار الغواصات, طائرة, روسيا, الطائرات الروسية
الغواصات, أخبار الغواصات, طائرة, روسيا, الطائرات الروسية
مصدر: روسيا تبدأ العمل على تطوير طائرة جديدة مضادة للغواصات
01:54 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 01:55 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
بدأت روسيا في تطوير طائرة مضادة للغواصات لتحل محل الطائرة السوفيتية "إل-38"، وستزود بأحدث المعدات والأجهزة على متنها وبمجموعة كبيرة من الأسلحة، وفقا لمصدر مطلع.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر المطلع، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك"، "بدأت أعمال التصميم التجريبية
في إنشاء طائرة مضادة للغواصات وللاستطلاع والدوريات لتحل محل الطائرة السوفييتية "إل-38"، وستحتفظ الطائرة الجديدة بمعيار التخطيط ذي الأربعة محركات للطائرات من هذه الفئة، ومن المقرر أن تكون مجهزة بمحركات توربينية "تي في 7-117".
ولم يكشف المصدر معلومات عن هذه الطائرة المستقبلية، لكنه أشار إلى أن خصائص طيران الطائرة الجديدة ستكون نموذجية للطائرات التوربينية المضادة للغواصات.
وأشار المتحدث للوكالة إلى أن "الآلة [الطائرة] ستزود بأحدث المعدات على متنها، بما في ذلك جهاز كمبيوتر جديد
ونظام بحث ورؤية متعدد الوظائف وعوامات صوتية مائية [سونار] جديدة". بالإضافة إلى ذلك سيتم توسيع نطاق الأسلحة والذخيرة التي ستكون على متنها مقارنة بالطائرة "إل-38".
"إل-38" هي طائرة سوفيتية متوسطة المدى مضادة للغواصات وللقيام بدوريات بحرية، وجرى تطويرها على أساس طائرة الركاب "إل-18"، صُنعت في الأعوام 1967-1972 ما مجموعه أكثر من 60 طائرة، أحدث موديل للطائرة هو "إل-38 إن".
حاليًا، وفقًا لبيانات من مصادر مفتوحة، يتم تشغيل ما يصل إلى 25 طائرة من طراز "إل-38" وطراز "إل-38 إن" المحدثة في الطيران البحري لجميع الأساطيل الروسية، ولكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد هذه الطائرات الموجودة في الخدمة بروسيا.