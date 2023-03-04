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https://sputnikarabic.ae/20230304/مصرع-إسرائيليين-اثنين-إثر-تحطم-طائرة-خفيفة-في-النقب-1074303994.html
﻿مصرع إسرائيليين اثنين إثر تحطم طائرة خفيفة في النقب
﻿مصرع إسرائيليين اثنين إثر تحطم طائرة خفيفة في النقب
لقي إسرائيليان مصرعهما، صباح اليوم السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة النقب جنوبي إسرائيل. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T11:17+0000
2023-03-04T11:17+0000
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القدس - سبوتنيك. وقالت نجمة داوود الحمراء، في بيان، إن "حادثة تحطم طائرة خفيفة في النقب جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين".وقد تحطمت الطائرة على مفرق للطرق شمال مدينة بئر السبع واشتعلت فيها النيران، بينما هرعت إلى الموقع سيارات الإسعاف والإطفاء وقوات كبيرة من الجيش والأمن، حيث أغلقت المنطقة بالكامل.وبين حين وآخر تقع حوادث مشابهة في إسرائيل.وقبل نحو عامين، أصيب طيار (67 عاما) بجروح وصفت، بالـ "متوسطة" إثر تحطم طائرة خفيفة تستخدم لرش المبيدات في منطقة النقب.كما لقي إسرائيليان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، كانت تحلق في أجواء النقب جنوبي إسرائيل، وارتطمت بالأرض في منطقة مفتوحة.
https://sputnikarabic.ae/20230225/إصابة-3-إسرائيليين-في-حادثي-دهس-وطعن-خلال-شجار-بين-مشجعي-فريقين-لكرة-القدم-1073996138.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

﻿مصرع إسرائيليين اثنين إثر تحطم طائرة خفيفة في النقب

11:17 GMT 04.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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لقي إسرائيليان مصرعهما، صباح اليوم السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.
القدس - سبوتنيك. وقالت نجمة داوود الحمراء، في بيان، إن "حادثة تحطم طائرة خفيفة في النقب جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين".
وقد تحطمت الطائرة على مفرق للطرق شمال مدينة بئر السبع واشتعلت فيها النيران، بينما هرعت إلى الموقع سيارات الإسعاف والإطفاء وقوات كبيرة من الجيش والأمن، حيث أغلقت المنطقة بالكامل.
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وبين حين وآخر تقع حوادث مشابهة في إسرائيل.
وقبل نحو عامين، أصيب طيار (67 عاما) بجروح وصفت، بالـ "متوسطة" إثر تحطم طائرة خفيفة تستخدم لرش المبيدات في منطقة النقب.
كما لقي إسرائيليان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، كانت تحلق في أجواء النقب جنوبي إسرائيل، وارتطمت بالأرض في منطقة مفتوحة.
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