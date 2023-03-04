https://sputnikarabic.ae/20230304/مصرع-إسرائيليين-اثنين-إثر-تحطم-طائرة-خفيفة-في-النقب-1074303994.html
مصرع إسرائيليين اثنين إثر تحطم طائرة خفيفة في النقب
مصرع إسرائيليين اثنين إثر تحطم طائرة خفيفة في النقب
لقي إسرائيليان مصرعهما، صباح اليوم السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة النقب جنوبي إسرائيل. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T11:17+0000
2023-03-04T11:17+0000
2023-03-04T11:17+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101840/28/1018402846_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_ca955b4f2c114697a4e8671fd6ddbaf2.jpg
القدس - سبوتنيك. وقالت نجمة داوود الحمراء، في بيان، إن "حادثة تحطم طائرة خفيفة في النقب جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين".وقد تحطمت الطائرة على مفرق للطرق شمال مدينة بئر السبع واشتعلت فيها النيران، بينما هرعت إلى الموقع سيارات الإسعاف والإطفاء وقوات كبيرة من الجيش والأمن، حيث أغلقت المنطقة بالكامل.وبين حين وآخر تقع حوادث مشابهة في إسرائيل.وقبل نحو عامين، أصيب طيار (67 عاما) بجروح وصفت، بالـ "متوسطة" إثر تحطم طائرة خفيفة تستخدم لرش المبيدات في منطقة النقب.كما لقي إسرائيليان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، كانت تحلق في أجواء النقب جنوبي إسرائيل، وارتطمت بالأرض في منطقة مفتوحة.
https://sputnikarabic.ae/20230225/إصابة-3-إسرائيليين-في-حادثي-دهس-وطعن-خلال-شجار-بين-مشجعي-فريقين-لكرة-القدم-1073996138.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101840/28/1018402846_241:0:2438:1648_1920x0_80_0_0_5993214e79918bd8864fdccb5756dbb4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصرع إسرائيليين اثنين إثر تحطم طائرة خفيفة في النقب
تابعنا عبر
لقي إسرائيليان مصرعهما، صباح اليوم السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.
القدس - سبوتنيك
. وقالت نجمة داوود الحمراء، في بيان، إن "حادثة تحطم طائرة خفيفة في النقب جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين".
وقد تحطمت الطائرة على مفرق للطرق شمال مدينة بئر السبع واشتعلت فيها النيران، بينما هرعت إلى الموقع سيارات الإسعاف والإطفاء وقوات كبيرة من الجيش والأمن، حيث أغلقت المنطقة بالكامل.
وبين حين وآخر تقع حوادث مشابهة في إسرائيل
.
وقبل نحو عامين، أصيب طيار (67 عاما) بجروح وصفت، بالـ "متوسطة" إثر تحطم طائرة خفيفة تستخدم لرش المبيدات في منطقة النقب.
كما لقي إسرائيليان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، كانت تحلق في أجواء النقب جنوبي إسرائيل، وارتطمت بالأرض في منطقة مفتوحة.