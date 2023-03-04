https://sputnikarabic.ae/20230304/وفد-كوري-جنوبي-يزور-الكويت-لتعزيز-الشراكة-في-مجالات-الطيران-والإسكان-1074329698.html
وفد كوري جنوبي يزور الكويت لتعزيز الشراكة في مجالات الطيران والإسكان
وفد كوري جنوبي يزور الكويت لتعزيز الشراكة في مجالات الطيران والإسكان
قال سفير كوريا الجنوبية لدى الكويت تشونغ بيونغ- ها إن بلاده تسعى لتعزيز الشراكة مع الكويت في مجالات الطيران والإسكان والبنية التحتية. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T21:25+0000
2023-03-04T21:25+0000
2023-03-04T21:25+0000
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وأكد السفير إن العلاقات بين البلدين متجذرة وراسخة، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.وبحسب الصحيفة يزور وفد كوري جنوبي الكويت الأحد برئاسة نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل د. أوه ميونغ- سو وأعرب السفير عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الطيران والإسكان والبنية التحتية.ومن المقرر أن يناقش الوفد الكوري مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، والمدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف المهندس صالح الفداغي، إمكان إعادة تشغيل الخدمات الجوية بين البلدين.وأشار السفير إلى أنه من المقرر كذلك أن يتم التشاور حول الشراكة بين البلدين في تشغيل مبنى الركاب رقم 2 ومبنى الركاب رقم 4 بمطار الكويت الدولي، فضلاً عن التعاون في إنشاء مدن ذكية.ولفت السفير إلى أنه من بين برنامج الزيارة أن يلتقي الوفد الكوري وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وليد البدر، وتشمل المباحثات بين الجانبين تطوير البنية التحتية.
https://sputnikarabic.ae/20220516/عودة-حركة-الطيران-في-مطار-الكويت-بعد-توقفها-ساعة-ونصف-1062310153.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
وفد كوري جنوبي يزور الكويت لتعزيز الشراكة في مجالات الطيران والإسكان
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قال سفير كوريا الجنوبية لدى الكويت تشونغ بيونغ- ها إن بلاده تسعى لتعزيز الشراكة مع الكويت في مجالات الطيران والإسكان والبنية التحتية.
وأكد السفير إن العلاقات بين البلدين متجذرة وراسخة، بحسب ما نقلت صحيفة
"القبس" الكويتية.
وبحسب الصحيفة يزور وفد كوري جنوبي الكويت الأحد برئاسة نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل د. أوه ميونغ- سو وأعرب السفير عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الطيران والإسكان والبنية التحتية.
ومن المقرر أن يناقش الوفد الكوري مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، والمدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف المهندس صالح الفداغي، إمكان إعادة تشغيل الخدمات الجوية بين البلدين.
وأشار السفير إلى أنه من المقرر كذلك أن يتم التشاور حول الشراكة بين البلدين
في تشغيل مبنى الركاب رقم 2 ومبنى الركاب رقم 4 بمطار الكويت الدولي، فضلاً عن التعاون في إنشاء مدن ذكية.
ولفت السفير إلى أنه من بين برنامج الزيارة أن يلتقي الوفد الكوري وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
أماني بوقماز، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وليد البدر، وتشمل المباحثات بين الجانبين تطوير البنية التحتية.