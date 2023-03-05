https://sputnikarabic.ae/20230305/أبرزها-تعيين-وزير-للإعلام-العاهل-السعودي-يصدر-7-أوامر-ملكية-1074347488.html
أبرزها تعيين وزير للإعلام... العاهل السعودي يصدر 7 أوامر ملكية
أبرزها تعيين وزير للإعلام... العاهل السعودي يصدر 7 أوامر ملكية
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، 7 أوامر ملكية في مقدمتها تعيين وزير للإعلام ونائب للاستخبارات العامة. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T14:04+0000
2023-03-05T14:04+0000
2023-03-05T14:04+0000
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أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن العاهل السعودي قرر تعيين إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء، وسلمان الدوسري وزيرا للإعلام، وحمود المريخي مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.كما قرر العاهل السعودي تعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.وتنص الأوامر الملكية كذلك، على تعيين راكان الطوق مساعدا لوزير الثقافة، وإسماعيل الغامدي مساعدا لوزير الموارد البشرية، وعبد الرحمن الحركان محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة.وأمر ملك السعودية الجهات المختصة باعتماد هذه الأوامر الملكية وتنفيذها.
https://sputnikarabic.ae/20230222/أمير-قطر-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-ملك-السعودية-1073863221.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العالم العربي, الأخبار
السعودية, العالم العربي, الأخبار
أبرزها تعيين وزير للإعلام... العاهل السعودي يصدر 7 أوامر ملكية
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، 7 أوامر ملكية في مقدمتها تعيين وزير للإعلام ونائب للاستخبارات العامة.
أفادت وكالة الأنباء السعودية
الرسمية، بأن العاهل السعودي قرر تعيين إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء، وسلمان الدوسري وزيرا للإعلام، وحمود المريخي مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
كما قرر العاهل السعودي
تعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.
وتنص الأوامر الملكية كذلك، على تعيين راكان الطوق مساعدا لوزير الثقافة، وإسماعيل الغامدي مساعدا لوزير الموارد البشرية، وعبد الرحمن الحركان محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة.
وأمر ملك السعودية الجهات المختصة باعتماد هذه الأوامر الملكية وتنفيذها.