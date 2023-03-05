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https://sputnikarabic.ae/20230305/أنصار-الله-تقول-إن-واشنطن-ذهبت-نحو-تهدئة-حروبها-كي-تركز-على-روسيا-1074331712.html
"أنصار الله" تقول إن واشنطن ذهبت نحو تهدئة حروبها كي تركز على روسيا
"أنصار الله" تقول إن واشنطن ذهبت نحو تهدئة حروبها كي تركز على روسيا
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الولايات المتحدة بإفشال الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، ومحاولة فرض تهدئة بدلاً عن ذلك، ضمن تحركاتها لتهدئة حروبها... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T04:44+0000
2023-03-05T04:44+0000
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الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله" العميد عبد الله بن عامر، عبر "تويتر"، وأضاف بن عامر، "هذا ما يفسر تحركاتها الهادفة لضبط عملية التفاوض بمسكنات التهدئة وإفشال الجهد المبذول لوقف الحرب بشكل نهائي".وفي 23 فبراير/شباط الماضي، وجه زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، اتهامًا لأمريكا بمحاولة عرقلة المفاوضات بين السعودية والجماعة بوساطة سلطنة عُمان، والتأثير السلبي على أعمالها، مؤكداً تمسك جماعته بمعالجة الملف الإنساني المتمثل في دفع رواتب الموظفين الحكوميين من عائدات النفط اليمني ورفع قيود التحالف بقيادة السعودية على مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة.وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، الحوثيين، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230304/أنصار-الله-تتهم-أمريكا-وبريطانيا-بالسعي-لـاحتلال-اليمن-وتتوعد-بإنهاء-تواجد-قواتهما-1074294413.html
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أنصار الله, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية

"أنصار الله" تقول إن واشنطن ذهبت نحو تهدئة حروبها كي تركز على روسيا

04:44 GMT 05.03.2023
© AFP 2023القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023
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اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الولايات المتحدة بإفشال الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، ومحاولة فرض تهدئة بدلاً عن ذلك، ضمن تحركاتها لتهدئة حروبها كي تركز على الحرب على روسيا من خلال أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله" العميد عبد الله بن عامر، عبر "تويتر"،

"لا تقاتل واشنطن أكثر من عدو في وقت واحد، حاليا تركز على روسيا من خلال أوكرانيا ولتحقيق ذلك ذهبت نحو تهدئة حروبها التي تخوضها من خلال وكلائها في المناطق الأخرى".

وأضاف بن عامر، "هذا ما يفسر تحركاتها الهادفة لضبط عملية التفاوض بمسكنات التهدئة وإفشال الجهد المبذول لوقف الحرب بشكل نهائي".
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، وجه زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، اتهامًا لأمريكا بمحاولة عرقلة المفاوضات بين السعودية والجماعة بوساطة سلطنة عُمان، والتأثير السلبي على أعمالها، مؤكداً تمسك جماعته بمعالجة الملف الإنساني المتمثل في دفع رواتب الموظفين الحكوميين من عائدات النفط اليمني ورفع قيود التحالف بقيادة السعودية على مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
"أنصار الله" تتهم أمريكا وبريطانيا بالسعي لـ"احتلال" اليمن وتتوعد بإنهاء تواجد قواتهما
أمس, 08:47 GMT
وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، الحوثيين، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.
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