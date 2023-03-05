https://sputnikarabic.ae/20230305/إسرائيل-تهدم-مسجدا-فلسطينيا-في-الضفة-الغربية-1074360442.html
إسرائيل تهدم مسجدا فلسطينيا في الضفة الغربية
إسرائيل تهدم مسجدا فلسطينيا في الضفة الغربية
هدمت القوات الإسرائيلية مسجدا فلسطينيا وكوخا، اليوم الأحد، في الضفة الغربية المحتلة جنوب شرق بيت لحم بزعم عدم وجود تصريح لبنائه. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T21:41+0000
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سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة "أم سعيد" الواقعة بين بلدتي بيت فجار وقرية مرح معلا، وهدمت المسجد المقام على أرض يملكها مواطن فلسطيني، وأضاف التقرير أن كوخا مخصصا لبيع المظلات قد تم هدمه في قرية بيت تمار.يذكر أنه في فبراير / شباط الماضي، دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد أعمال الهدم الإسرائيلية الممنهجة للمباني الفلسطينية في الضفة الغربية.وهدمت إسرائيل 132 مبنى فلسطينيا، بما في ذلك 34 مبنى سكنيا و 15 مبنى ممولا من المانحين، بزيادة 135% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (المفوضية السامية لحقوق الإنسان).وتشهد العلاقات بين إسرائيل وفلسطين موجات متلاحقة من التوتر منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، حيث يسعى الفلسطينيون إلى اعتراف دبلوماسي بدولتهم المستقلة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل جزئيا وقطاع غزة.من جانبها، ترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بفلسطين ككيان سياسي ودبلوماسي مستقل، وتقوم ببناء المستوطنات في المناطق المحتلة على الرغم من اعتراضات الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230305/الجيش-الإسرائيلي-يفرض-إغلاقا-شاملا-على-الضفة-الغربية-ومعابر-غزة-خلال-المساخر-1074358745.html
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العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار
إسرائيل تهدم مسجدا فلسطينيا في الضفة الغربية
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هدمت القوات الإسرائيلية مسجدا فلسطينيا وكوخا، اليوم الأحد، في الضفة الغربية المحتلة جنوب شرق بيت لحم بزعم عدم وجود تصريح لبنائه.
سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة "أم سعيد" الواقعة بين بلدتي بيت فجار وقرية مرح معلا، وهدمت المسجد المقام على أرض يملكها مواطن فلسطيني، وأضاف التقرير أن كوخا مخصصا لبيع المظلات قد تم هدمه في قرية بيت تمار.
يذكر أنه في فبراير / شباط الماضي، دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد أعمال الهدم الإسرائيلية الممنهجة للمباني الفلسطينية في الضفة الغربية
.
وهدمت إسرائيل 132 مبنى فلسطينيا
، بما في ذلك 34 مبنى سكنيا و 15 مبنى ممولا من المانحين، بزيادة 135% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (المفوضية السامية لحقوق الإنسان).
وتشهد العلاقات بين إسرائيل وفلسطين موجات متلاحقة من التوتر منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، حيث يسعى الفلسطينيون إلى اعتراف دبلوماسي بدولتهم المستقلة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل جزئيا وقطاع غزة.
من جانبها، ترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بفلسطين ككيان سياسي ودبلوماسي مستقل، وتقوم ببناء المستوطنات في المناطق المحتلة على الرغم من اعتراضات الأمم المتحدة.