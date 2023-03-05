https://sputnikarabic.ae/20230305/إطلاق-نار-على-شاطئ-في-لوس-أنجلوس-الأمريكية-يسفر-عن-5-جرحى-أحدهم-بحالة-حرجة-1074343139.html
إطلاق نار على شاطئ في لوس أنجلوس الأمريكية يسفر عن 5 جرحى أحدهم بحالة حرجة
إطلاق نار على شاطئ في لوس أنجلوس الأمريكية يسفر عن 5 جرحى أحدهم بحالة حرجة
أصيب ما لا يقل عن 5 بجروح مختلفة، جراء إطلاق نار، اليوم الأحد، على أحد شواطئ مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:29+0000
2023-03-05T12:29+0000
2023-03-05T12:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ووفقا لما نقلته "إيه بي سي نيوز" عن السلطات المحلية، اليوم الأحد، فإن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار على شاطئ في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على بعد أميال فقط من مكان تنظيم حدث لإعادة شراء الأسلحة.وفي بيان مشترك عبّر كل من جانيس هان، رئيس مجلس المشرفين في مقاطعة لوس أنجلوس، وتيم ماكوسكر، عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس، عن أسفهما للحادث واصفين أسبابه بأنها "خراب" على المجتمع الأمريكي.وقالا: "نشعر بالغضب والحزن لإطلاق النارعلى شاطئ رويال بالمز في سان بيدرو الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص، ومن المفارقات المأساوية أننا استضفنا اليوم حدثًا لإعادة شراء الأسلحة على بعد أميال قليلة من هذا الموقع... العنف المسلح يعيث في مجتمعنا".وفيما تم نقل جميع الأشخاص إلى المستشفى، ذكرت الإذاعة أن أربعة منهم في حالة مستقرة حتى مساء السبت، بينما كان أحدهم في حالة حرجة.وأفادت الأنباء بأنه لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن، فيما ذكرت أنهم أطلقوا عشرات الطلقات من مسدس نصف آلي خلال المشاجرة مع المصابين قبل الفرار في سيارة رمادية اللون.طالع أيضا: نحو 14 قتيلا وعشرات الجرحى… حصيلة حوادث إطلاق نار بالولايات المتحدة خلال أسبوعين
https://sputnikarabic.ae/20210726/الولايات-المتحدة-تسجل-رقما-مخيفا-في-حوادث-إطلاق-النار-خلال-أسبوع-1049667508.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إطلاق نار على شاطئ في لوس أنجلوس الأمريكية يسفر عن 5 جرحى أحدهم بحالة حرجة
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أصيب ما لا يقل عن 5 بجروح مختلفة، جراء إطلاق نار، اليوم الأحد، على أحد شواطئ مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
ووفقا لما نقلته
"إيه بي سي نيوز" عن السلطات المحلية، اليوم الأحد، فإن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار على شاطئ في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على بعد أميال فقط من مكان تنظيم حدث لإعادة شراء الأسلحة.
وفي بيان مشترك عبّر كل من جانيس هان، رئيس مجلس المشرفين في مقاطعة لوس أنجلوس، وتيم ماكوسكر، عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس، عن أسفهما للحادث واصفين أسبابه
بأنها "خراب" على المجتمع الأمريكي.
وقالا: "نشعر بالغضب والحزن لإطلاق النارعلى شاطئ رويال بالمز في سان بيدرو الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص، ومن المفارقات المأساوية أننا استضفنا اليوم حدثًا لإعادة شراء الأسلحة على بعد أميال قليلة من هذا الموقع... العنف المسلح يعيث في مجتمعنا".
وفي إطار ما حدث، قالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة ردت على إطلاق النار على الشاطئ في حي سان بيدرو في وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت، بينما عثروا على 5 جرحى في مكان الحادث، أحدهم يبلغ من العمر 15 عاما.
وفيما تم نقل جميع الأشخاص إلى المستشفى، ذكرت الإذاعة أن أربعة منهم في حالة مستقرة حتى مساء السبت، بينما كان أحدهم في حالة حرجة.
وأفادت الأنباء
بأنه لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن، فيما ذكرت أنهم أطلقوا عشرات الطلقات من مسدس نصف آلي خلال المشاجرة مع المصابين قبل الفرار في سيارة رمادية اللون.