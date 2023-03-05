https://sputnikarabic.ae/20230305/إعلام-بايدن-يمارس-ضغوطا-على-دول-البلطيق-للحد-من-مواقفها-المعادية-لروسيا-1074341178.html
إعلام: بايدن يمارس ضغوطا على دول البلطيق للحد من مواقفها المعادية لروسيا
إعلام: بايدن يمارس ضغوطا على دول البلطيق للحد من مواقفها المعادية لروسيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغط على قادة دول البلطيق، وذلك بسبب خطابهم المفرط المعادي لروسيا بشأن الصراع الأوكراني. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:03+0000
2023-03-05T12:03+0000
2023-03-05T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074098016_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_e3e4ec5fe7301784862ba282497bdcd5.jpg
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع أن "الرئيس بايدن خلال الزيارة الأخيرة لوارسو مارس ضغوطا على زعماء دول البلطيق وراء الكواليس بسبب دعواتهم المتكررة لهزيمة روسيا في أوكرانيا".وبحسب المصادر، فإن مثل هذه التصرفات التي قام بها رئيس البيت الأبيض تركت لدى زملائه شكّا بشأن ما إذا كانت واشنطن تعتبر "الهزيمة العسكرية لروسيا" هدفًا واقعيًا.ويشير المقال إلى أن حلفاء كييف المقربين في أوروبا الشرقية يثيرون مخاوف بشأن الفكرة المتزايدة بأن أوكرانيا يجب أن تستعد في مرحلة ما للمفاوضات مع الكرملين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/كيف-تجرؤ-أم-تهاجم-بايدن-بعد-سخريته-من-لومها-إياه-على-وفاة-ابنيها-1074279604.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074098016_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_023ee1329a4c46c6b938ae54ee44813c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: بايدن يمارس ضغوطا على دول البلطيق للحد من مواقفها المعادية لروسيا
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغط على قادة دول البلطيق، وذلك بسبب خطابهم المفرط المعادي لروسيا بشأن الصراع الأوكراني.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع أن "الرئيس بايدن خلال الزيارة الأخيرة لوارسو مارس ضغوطا على زعماء دول البلطيق وراء الكواليس بسبب دعواتهم المتكررة لهزيمة روسيا في أوكرانيا".
وبحسب المصادر، فإن مثل هذه التصرفات التي قام بها رئيس البيت الأبيض تركت لدى زملائه شكّا بشأن ما إذا كانت واشنطن تعتبر "الهزيمة العسكرية لروسيا" هدفًا واقعيًا.
ويشير المقال إلى أن حلفاء كييف المقربين في أوروبا الشرقية يثيرون مخاوف بشأن الفكرة المتزايدة بأن أوكرانيا يجب أن تستعد في مرحلة ما للمفاوضات مع الكرملين.