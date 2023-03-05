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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230305/إعلام-بايدن-يمارس-ضغوطا-على-دول-البلطيق-للحد-من-مواقفها-المعادية-لروسيا-1074341178.html
إعلام: بايدن يمارس ضغوطا على دول البلطيق للحد من مواقفها المعادية لروسيا
إعلام: بايدن يمارس ضغوطا على دول البلطيق للحد من مواقفها المعادية لروسيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغط على قادة دول البلطيق، وذلك بسبب خطابهم المفرط المعادي لروسيا بشأن الصراع الأوكراني. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:03+0000
2023-03-05T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع أن "الرئيس بايدن خلال الزيارة الأخيرة لوارسو مارس ضغوطا على زعماء دول البلطيق وراء الكواليس بسبب دعواتهم المتكررة لهزيمة روسيا في أوكرانيا".وبحسب المصادر، فإن مثل هذه التصرفات التي قام بها رئيس البيت الأبيض تركت لدى زملائه شكّا بشأن ما إذا كانت واشنطن تعتبر "الهزيمة العسكرية لروسيا" هدفًا واقعيًا.ويشير المقال إلى أن حلفاء كييف المقربين في أوروبا الشرقية يثيرون مخاوف بشأن الفكرة المتزايدة بأن أوكرانيا يجب أن تستعد في مرحلة ما للمفاوضات مع الكرملين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/كيف-تجرؤ-أم-تهاجم-بايدن-بعد-سخريته-من-لومها-إياه-على-وفاة-ابنيها-1074279604.html
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إعلام: بايدن يمارس ضغوطا على دول البلطيق للحد من مواقفها المعادية لروسيا

12:03 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغط على قادة دول البلطيق، وذلك بسبب خطابهم المفرط المعادي لروسيا بشأن الصراع الأوكراني.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع أن "الرئيس بايدن خلال الزيارة الأخيرة لوارسو مارس ضغوطا على زعماء دول البلطيق وراء الكواليس بسبب دعواتهم المتكررة لهزيمة روسيا في أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
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وبحسب المصادر، فإن مثل هذه التصرفات التي قام بها رئيس البيت الأبيض تركت لدى زملائه شكّا بشأن ما إذا كانت واشنطن تعتبر "الهزيمة العسكرية لروسيا" هدفًا واقعيًا.
ويشير المقال إلى أن حلفاء كييف المقربين في أوروبا الشرقية يثيرون مخاوف بشأن الفكرة المتزايدة بأن أوكرانيا يجب أن تستعد في مرحلة ما للمفاوضات مع الكرملين.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
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