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الأردن: نرفض أي تقسيم مكاني أو زماني للقدس الشريف

الأردن: نرفض أي تقسيم مكاني أو زماني للقدس الشريف

شدد وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردني، محمد أحمد الخلايلة، على رفض عمّان لأي تقسيم مكاني أو زماني للقدس الشريف. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T11:20+0000

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ووفق تصريحات نقلتها وكالة عمون الأردنية، أكد الخلايلة على مسؤولية وزارته عن 120 مسجدا في القدس الشريف، مع مهامها في المسجد الأقصى.وقال: "الأردن لن يسمح بأي تقسيم مكاني أو زماني، الذي يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تدعم الجمعيات والمنظمات اليهودية المتطرفة في سعيهم لتطبيق هذا التقسيم بالقوة ويحتل قائمة أولوياتها لتحاول تطبيق ما طبقته قبل أكثر من عقدين في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل".تصريحات الوزير الأردني جاءت خلال محاضرة له في "أمسية لصالون السبت الثقافي" في أمانة عمان الكبرى، في مركز الحسين الثقافي.ولفت إلى أن "الحكومة الأردنية تخصص من موازنة الوزارة السنوية مبالغ كبيرة لخدمة ورعاية الأوقاف في القدس، يضاف لها ما يخصصه الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة".طالع أيضا: بايدن يؤكد وصاية الأردن على المواقع المقدسة في القدس

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