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الجزائر تطلق عملية تجريبية لتخزين الطاقة الشمسية في ولايات الجنوب
الجزائر تطلق عملية تجريبية لتخزين الطاقة الشمسية في ولايات الجنوب
كشفت وزارة الطاقة الجزائرية، عن إطلاق عملية تجريبية لتخزين الطاقة الشمسية في ولايات الجنوب. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T14:30+0000
2023-03-05T14:34+0000
العالم العربي
وزارة الطاقة الجزائرية
الطاقة الشمسية
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قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، في تصريحات صحفية بمناسبة افتتاح الطبعة الـ27 ليوم الطاقة، تحت شعار: "تغير المناخ، الرصانة الطاقوية والهيدروجين الأخضر"، إنه تم إطلاق عملية تجريبية لمدة 8 أشهر لتخزين الطاقة الشمسية بمحطتين جديدتين بسعة 3 و4 ميغاوات تستغلهما الشركة الوطنية الجزائرية "سونلغاز" على مستوى ولاية جانت، بهدف تزويد هذه المناطق بالطاقة الكهربائية.وأوضح عرقاب أن هذا النوع من المحطات سيدعم ويعمم على مستوى مناطق الجنوب، لا سيما عين قزام وتينزاواتين، من أجل التقليل من استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت في إنتاج الكهرباء.
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العالم العربي, وزارة الطاقة الجزائرية, الطاقة الشمسية
العالم العربي, وزارة الطاقة الجزائرية, الطاقة الشمسية

الجزائر تطلق عملية تجريبية لتخزين الطاقة الشمسية في ولايات الجنوب

14:30 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 14:34 GMT 05.03.2023)
© AP Photo / Mark Lennihan / الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Mark Lennihan /
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كشفت وزارة الطاقة الجزائرية، عن إطلاق عملية تجريبية لتخزين الطاقة الشمسية في ولايات الجنوب.
قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، في تصريحات صحفية بمناسبة افتتاح الطبعة الـ27 ليوم الطاقة، تحت شعار: "تغير المناخ، الرصانة الطاقوية والهيدروجين الأخضر"، إنه تم إطلاق عملية تجريبية لمدة 8 أشهر لتخزين الطاقة الشمسية بمحطتين جديدتين بسعة 3 و4 ميغاوات تستغلهما الشركة الوطنية الجزائرية "سونلغاز" على مستوى ولاية جانت، بهدف تزويد هذه المناطق بالطاقة الكهربائية.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن التجربة، تعد الأولى من نوعها بالجزائر في مجال إنتاج وتخزين الطاقة الشمسية بنسبة 100%.
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وأوضح عرقاب أن هذا النوع من المحطات سيدعم ويعمم على مستوى مناطق الجنوب، لا سيما عين قزام وتينزاواتين، من أجل التقليل من استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت في إنتاج الكهرباء.
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