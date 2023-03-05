عربي
https://sputnikarabic.ae/20230305/الجيش-اللبناني-إجبار-دورية-تابعة-لـالعدو-الإسرائيلي-على-التراجع-بعد-خرقها-الخط-الأزرق-1074349581.html
الجيش اللبناني: إجبار دورية تابعة لـ"العدو الإسرائيلي" على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق
الجيش اللبناني: إجبار دورية تابعة لـ"العدو الإسرائيلي" على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن "إجبار دورية تابعة للجيش الإسرائيلي على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق". 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T14:48+0000
2023-03-05T14:49+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101853/73/1018537398_0:307:4707:2955_1920x0_80_0_0_f36a3a45472a5e3cda627ed45f2708cb.jpg
وصرح الجيش اللبناني، في بيان له، أن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت اليوم الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) - عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا"، مضيفا أن "دورية من الجيش اللبناني حضرت وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".وتابع البيان: "كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق"، مشيرا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة.وكانت جرافات إسرائيلية قد اجتازت بوابة السياج التقني في ‫وادي هونين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، من أجل تنفيذ أشغال وأعمال هندسية، دون أن تخرق ‫الخط الأزرق‬ .وقال الجيش اللبناني في بيان حينها: "خرق حاضور حفارة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين".وأضاف أن "قوة من الجيش نفذت انتشاراً في مكان الخرق، وألزمت العدو الإسرائيلي التوقّف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق. كما حضرت دورية من اليونيفيل للتحقّق من الخرق".في السياق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الجيش منع "قوات العدو الاسرائيلي من استكمال أعماله قرب السياج التقني من الجانب المحتل على حدود مستعمرة المطلة المواجهة للخيام".وأوضحت أن عناصر الجيش اللبناني اتخذوا "مواقع قتالية" على الخط الأزرق "وجها لوجه مع جنود العدو وأمام حاضور الجرافة في ظل وجود قوات "اليونيفيل" ولجنة الارتباط".وبشكل متكرر، يتهم لبنان إسرائيل بخرق مجاله البري والجوي ومياهه الإقليمية، وسط دعوات للأمم المتحدة لوقف هذه الخروقات.
https://sputnikarabic.ae/20230205/حزب-الله-لبنان-لن-يكون-في-ركب-عرب-التطبيع-مع-إسرائيل-1073148320.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101853/73/1018537398_180:0:4528:3261_1920x0_80_0_0_f2ea3f6b841ff6d98c55f29c9f91383f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الجيش اللبناني: إجبار دورية تابعة لـ"العدو الإسرائيلي" على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق

14:48 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 14:49 GMT 05.03.2023)
© AP Photo / Hussein Malla, Fileالجيش اللبناني
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Hussein Malla, File
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن "إجبار دورية تابعة للجيش الإسرائيلي على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق".
وصرح الجيش اللبناني، في بيان له، أن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت اليوم الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) - عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا"، مضيفا أن "دورية من الجيش اللبناني حضرت وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع البيان: "كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق"، مشيرا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة.
وكانت جرافات إسرائيلية قد اجتازت بوابة السياج التقني في ‫وادي هونين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، من أجل تنفيذ أشغال وأعمال هندسية، دون أن تخرق ‫الخط الأزرق‬ .
وقال الجيش اللبناني في بيان حينها: "خرق حاضور حفارة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين".
وأضاف أن "قوة من الجيش نفذت انتشاراً في مكان الخرق، وألزمت العدو الإسرائيلي التوقّف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق. كما حضرت دورية من اليونيفيل للتحقّق من الخرق".
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
"حزب الله": لبنان لن يكون في ركب عرب التطبيع مع إسرائيل
5 فبراير, 21:44 GMT
في السياق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الجيش منع "قوات العدو الاسرائيلي من استكمال أعماله قرب السياج التقني من الجانب المحتل على حدود مستعمرة المطلة المواجهة للخيام".
وأوضحت أن عناصر الجيش اللبناني اتخذوا "مواقع قتالية" على الخط الأزرق "وجها لوجه مع جنود العدو وأمام حاضور الجرافة في ظل وجود قوات "اليونيفيل" ولجنة الارتباط".
وبشكل متكرر، يتهم لبنان إسرائيل بخرق مجاله البري والجوي ومياهه الإقليمية، وسط دعوات للأمم المتحدة لوقف هذه الخروقات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала