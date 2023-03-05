https://sputnikarabic.ae/20230305/الجيش-اللبناني-إجبار-دورية-تابعة-لـالعدو-الإسرائيلي-على-التراجع-بعد-خرقها-الخط-الأزرق-1074349581.html

الجيش اللبناني: إجبار دورية تابعة لـ"العدو الإسرائيلي" على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق

الجيش اللبناني: إجبار دورية تابعة لـ"العدو الإسرائيلي" على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن "إجبار دورية تابعة للجيش الإسرائيلي على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق". 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T14:48+0000

2023-03-05T14:48+0000

2023-03-05T14:49+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101853/73/1018537398_0:307:4707:2955_1920x0_80_0_0_f36a3a45472a5e3cda627ed45f2708cb.jpg

وصرح الجيش اللبناني، في بيان له، أن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت اليوم الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) - عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا"، مضيفا أن "دورية من الجيش اللبناني حضرت وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".وتابع البيان: "كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق"، مشيرا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة.وكانت جرافات إسرائيلية قد اجتازت بوابة السياج التقني في ‫وادي هونين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، من أجل تنفيذ أشغال وأعمال هندسية، دون أن تخرق ‫الخط الأزرق‬ .وقال الجيش اللبناني في بيان حينها: "خرق حاضور حفارة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين".وأضاف أن "قوة من الجيش نفذت انتشاراً في مكان الخرق، وألزمت العدو الإسرائيلي التوقّف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق. كما حضرت دورية من اليونيفيل للتحقّق من الخرق".في السياق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الجيش منع "قوات العدو الاسرائيلي من استكمال أعماله قرب السياج التقني من الجانب المحتل على حدود مستعمرة المطلة المواجهة للخيام".وأوضحت أن عناصر الجيش اللبناني اتخذوا "مواقع قتالية" على الخط الأزرق "وجها لوجه مع جنود العدو وأمام حاضور الجرافة في ظل وجود قوات "اليونيفيل" ولجنة الارتباط".وبشكل متكرر، يتهم لبنان إسرائيل بخرق مجاله البري والجوي ومياهه الإقليمية، وسط دعوات للأمم المتحدة لوقف هذه الخروقات.

https://sputnikarabic.ae/20230205/حزب-الله-لبنان-لن-يكون-في-ركب-عرب-التطبيع-مع-إسرائيل-1073148320.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي