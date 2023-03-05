https://sputnikarabic.ae/20230305/الدفاع-الأذربيجانية-قتلى-وجرحى-إثر-اشتباك-مع-قوات-أرمينية-في-ناغورني-قرة-باغ-1074343265.html
الدفاع الأذربيجانية: قتلى وجرحى إثر اشتباك مع قوات أرمينية في ناغورني قرة باغ
الدفاع الأذربيجانية: قتلى وجرحى إثر اشتباك مع قوات أرمينية في ناغورني قرة باغ
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأحد، وقوع اشتباك مع قوات أرمينية في إقليم ناغورني قرة باغ المتنازع عليه وسقوط قتلى وجرحى من الجانبين. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:24+0000
2023-03-05T12:24+0000
2023-03-05T12:24+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/02/1047377737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce3795fa53665affc606f51c554ab957.jpg
وأوضحت الوزارة، في بيان: "وردت معلومات حول نقل أرمينيا المعدات العسكرية والذخيرة والأفراد إلى أراضي أذربيجان، حيث تتمركز قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت".وأضافت: "حاولت وحدات الجيش الأذربيجاني إيقاف وتفتيش المركبات التي تنقل الإمدادات العسكرية غير المشروعة، فأطلق الطرف المقابل النار مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين نتيجة تبادل إطلاق النار".وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن "استمرار أرمينيا في نقل الإمدادات العسكرية إلى منطقة ناغورني قره باغ في أذربيجان هي استمرار لسياسة العدوان والإرهاب التي يمارسها هذا البلد ضد أذربيجان".
https://sputnikarabic.ae/20230208/الخارجية-الروسية-فكرة-نشر-قوات-حفظ-سلام-أممية-في-قره-باغ-ليست-واقعية-1073245504.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/02/1047377737_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_dacb3ce4073854c44b27276f8751088e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع الأذربيجانية: قتلى وجرحى إثر اشتباك مع قوات أرمينية في ناغورني قرة باغ
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأحد، وقوع اشتباك مع قوات أرمينية في إقليم ناغورني قرة باغ المتنازع عليه وسقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وأوضحت الوزارة، في بيان: "وردت معلومات حول نقل أرمينيا المعدات العسكرية والذخيرة والأفراد إلى أراضي أذربيجان، حيث تتمركز قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت".
وأضافت: "حاولت وحدات الجيش الأذربيجاني إيقاف وتفتيش المركبات التي تنقل الإمدادات العسكرية غير المشروعة، فأطلق الطرف المقابل النار مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين نتيجة تبادل إطلاق النار".
وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن "استمرار أرمينيا في نقل الإمدادات العسكرية إلى منطقة ناغورني قره باغ في أذربيجان هي استمرار لسياسة العدوان والإرهاب التي يمارسها هذا البلد ضد أذربيجان".