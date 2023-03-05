https://sputnikarabic.ae/20230305/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-500-جندي-أوكراني-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1074342549.html
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 500 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 500 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني على مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:09+0000
2023-03-05T12:09+0000
2023-03-05T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تحييد
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع في بيانها اليومي، إن القوات الروسية تمكنت من القضاء على نحو 220 عسكريا أوكرانيا في محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الوسط" من القوات، استهدفت وحدات العدو في مناطق يامبولوفكا في دونيتسك، ونيفسكوي وتشيرفونوبوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتابع البيان: "على محور دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوبية" والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد أكثر من 210 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، وتدمير عربة قتال مشاة واحدة وأربع مركبات قتالية مصفحة وسبع مركبات، بالإضافة إلى تدمير نظام المدفعية M777 ومدفعية ذاتية الدفع M109 Paladin أمريكية الصنع ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات الذخيرة للواءين الميكانيكيين 53 و110 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق تونينكوي وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون، نتيجة للضربات، تم تحييد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير 10 مركبات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدافع Msta-B وD-30 في يوم واحد".كما أفادت الدفاع الروسية في البيان بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال اليوم الماضي، طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "Mi-8" و12 طائرة دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.
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روسيا, تحييد, أخبار أوكرانيا
روسيا, تحييد, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 500 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة
12:09 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 12:50 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني على مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الدفاع في بيانها اليومي، إن القوات الروسية تمكنت من القضاء على نحو 220 عسكريا أوكرانيا في محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
"تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية مصفحة، وثلاث مركبات في اتجاه كوبيانسك نتيجة الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية في مناطق غريانيكوفكا وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف".
في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الوسط" من القوات، استهدفت وحدات العدو في مناطق يامبولوفكا في دونيتسك، ونيفسكوي وتشيرفونوبوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
"خلال يوم، تم القضاء على ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا وتدمير عربة قتال مشاة وأربع مركبات قتالية مصفحة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في هذا الاتجاه".
وتابع البيان: "على محور دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوبية" والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد أكثر من 210 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، وتدمير عربة قتال مشاة واحدة وأربع مركبات قتالية مصفحة وسبع مركبات، بالإضافة إلى تدمير نظام المدفعية M777 ومدفعية ذاتية الدفع M109 Paladin أمريكية الصنع ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات الذخيرة للواءين الميكانيكيين 53 و110 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق تونينكوي وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
"على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تمكّن الطيران التشغيلي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية لمجموعة "فوستوك"، من القضاء على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار ونوفوميكايلوفكا وبافلوفكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه الاتجاهات، في اليوم الواحد، ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا وعربة قتال مشاة واحدة وخمس عربات قتال مصفحة وأربع شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20".
وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون، نتيجة للضربات، تم تحييد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير 10 مركبات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدافع Msta-B وD-30 في يوم واحد".
كما أفادت الدفاع الروسية في البيان بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال اليوم الماضي، طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "Mi-8" و12 طائرة دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.