https://sputnikarabic.ae/20230305/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-500-جندي-أوكراني-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1074342549.html

الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 500 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 500 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني على مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T12:09+0000

2023-03-05T12:09+0000

2023-03-05T12:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

تحييد

أخبار أوكرانيا

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وقالت الدفاع في بيانها اليومي، إن القوات الروسية تمكنت من القضاء على نحو 220 عسكريا أوكرانيا في محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الوسط" من القوات، استهدفت وحدات العدو في مناطق يامبولوفكا في دونيتسك، ونيفسكوي وتشيرفونوبوفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتابع البيان: "على محور دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوبية" والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد أكثر من 210 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، وتدمير عربة قتال مشاة واحدة وأربع مركبات قتالية مصفحة وسبع مركبات، بالإضافة إلى تدمير نظام المدفعية M777 ومدفعية ذاتية الدفع M109 Paladin أمريكية الصنع ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات الذخيرة للواءين الميكانيكيين 53 و110 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق تونينكوي وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون، نتيجة للضربات، تم تحييد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير 10 مركبات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدافع Msta-B وD-30 في يوم واحد".كما أفادت الدفاع الروسية في البيان بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال اليوم الماضي، طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "Mi-8" و12 طائرة دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.

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