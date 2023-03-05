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https://sputnikarabic.ae/20230305/السوداني-يصل-إلى-القاهرة-على-رأس-وفد-وزاري-لفتح-آفاق-التعاون-مع-مصر-صور-1074338688.html
السوداني يصل إلى القاهرة على رأس وفد وزاري لفتح آفاق التعاون مع مصر... صور
السوداني يصل إلى القاهرة على رأس وفد وزاري لفتح آفاق التعاون مع مصر... صور
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على رأس وفد وزاري كبير، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تستغرق عدة ساعات. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T09:58+0000
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وجرت في مطار القاهرة الدولي، مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي، وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.وكان على رأس مستقبليه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة العراقية أن "السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية".وأضافت أن وفد وزاري كبير يرافقه، وسط آمال كبيرة لفتح آفاق للتعاون مع مصر.كما أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي تأتي في إطار رغبة السوداني في توطيد العلاقات مع مصر.
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العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

السوداني يصل إلى القاهرة على رأس وفد وزاري لفتح آفاق التعاون مع مصر... صور

09:58 GMT 05.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على رأس وفد وزاري كبير، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تستغرق عدة ساعات.
وجرت في مطار القاهرة الدولي، مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي، وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.
وكان على رأس مستقبليه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة العراقية أن "السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية".
وأضافت أن وفد وزاري كبير يرافقه، وسط آمال كبيرة لفتح آفاق للتعاون مع مصر.
كما أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي تأتي في إطار رغبة السوداني في توطيد العلاقات مع مصر.
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