https://sputnikarabic.ae/20230305/السيسي-يؤكد-للسوداني-دعم-مصر-الثابت-لأمن-واستقرار-العراق-1074342149.html
السيسي يؤكد للسوداني دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق
السيسي يؤكد للسوداني دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، "دعم مصر الثابت لأمن... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:05+0000
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وتابع السيسي لافتا إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية، بشأن مساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.كما أعرب السيسي للسوداني عن "حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقا لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن"، بحسب بيان من الرئاسة المصرية.من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال اللقاء، "بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين"، معربا عن "تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على كافة الأصعدة".وأكد السوداني كذلك "حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب، والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية"، وفقا للبيان المصري.وخلال اللقاء، بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل توطيدها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20230305/السوداني-يصل-إلى-القاهرة-على-رأس-وفد-وزاري-لفتح-آفاق-التعاون-مع-مصر-صور-1074338688.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
السيسي يؤكد للسوداني دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، "دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين".
وتابع السيسي لافتا إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية، بشأن مساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
كما أعرب السيسي للسوداني عن "حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقا لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن"، بحسب بيان من الرئاسة المصرية.
من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال اللقاء، "بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين"، معربا عن "تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على كافة الأصعدة".
وأكد السوداني كذلك "حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب، والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية"، وفقا للبيان المصري.
وخلال اللقاء، بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل توطيدها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.