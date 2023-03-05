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https://sputnikarabic.ae/20230305/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-أربعة-أشخاص-خلال-مظاهرات-ضد-الإصلاح-القضائي-1074331187.html
الشرطة الإسرائيلية تعتقل أربعة أشخاص خلال مظاهرات ضد الإصلاح القضائي
الشرطة الإسرائيلية تعتقل أربعة أشخاص خلال مظاهرات ضد الإصلاح القضائي
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة أشخاص خلال احتجاجات في تل أبيب ضد الإصلاح القضائي، الذي تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T01:40+0000
2023-03-05T01:40+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
تل أبيب
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن متحدث باسم الشرطة، أنه "خلال هذا الحدث المتعلق بانتهاك النظام العام ووقائع العنف ضد عناصر الشرطة، تم اعتقال أربعة مشتبه بهم، الذين تم نقلهم إلى مركز الشرطة للاستجواب".هذا وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.ودعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20230304/تظاهرات-التعديلات-القضائية-في-إسرائيل-أين-يصل-التصعيد-وما-خيارات-الحكومة-وإمكانية-تراجعها؟-1074323017.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تل أبيب
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تل أبيب

الشرطة الإسرائيلية تعتقل أربعة أشخاص خلال مظاهرات ضد الإصلاح القضائي

01:40 GMT 05.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalitمئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل
مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة أشخاص خلال احتجاجات في تل أبيب ضد الإصلاح القضائي، الذي تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن متحدث باسم الشرطة، أنه "خلال هذا الحدث المتعلق بانتهاك النظام العام ووقائع العنف ضد عناصر الشرطة، تم اعتقال أربعة مشتبه بهم، الذين تم نقلهم إلى مركز الشرطة للاستجواب".
وكانت الصحيفة قد ذكرت، في وقت سابق، نقلاً عن منظمي الاحتجاجات، أن حوالي 400 ألف متظاهر ضد الإصلاح القضائي تظاهروا في جميع أنحاء إسرائيل. مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت خراطيم المياه ضد المتظاهرين في تل أبيب.
هذا وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
تظاهرات التعديلات القضائية في إسرائيل... أين يصل التصعيد وما خيارات الحكومة وإمكانية تراجعها؟
أمس, 17:39 GMT
ودعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.
وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني.
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