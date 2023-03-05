https://sputnikarabic.ae/20230305/برلماني-روسي-يكشف-عن-مستقبل-العلاقات-بين-الصين-والولايات-المتحدة-1074338119.html
برلماني روسي يكشف عن مستقبل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة
برلماني روسي يكشف عن مستقبل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة
قال النائب في مجلس الشيوخ الروسي، أليكسي بوشكوف، إنه لا يمكن تجنب الصراع بين الولايات المتحدة والصين. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T09:48+0000
2023-03-05T09:48+0000
2023-03-05T09:48+0000
روسيا
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وأضاف بوشكوف على صفحته الخاصة في "تلغرام": "صراع عميق بين الولايات المتحدة والصين أمر حتمي".وأشار بوشكوف إلى أن "المواجهة الوشيكة تكتسب زخماً بالفعل، فكل خطوة من خطوات الولايات المتحدة وكل خطوة تتخذها الصين تتحدث عن ذلك".وتابع بالقول: "من المستحيل تجنب هذا الصراع في المستقبل".ويشار إلى أنه في نهاية فبراير/شباط، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن بكين لن تتحمل الضغوط والتهديدات من واشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الخارجية-الصينية-الولايات-المتحدة-المصدر-الرئيسي-لـ-التهديد-النووي-في-العالم-1074251104.html
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روسيا
برلماني روسي يكشف عن مستقبل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة
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قال النائب في مجلس الشيوخ الروسي، أليكسي بوشكوف، إنه لا يمكن تجنب الصراع بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف بوشكوف على صفحته الخاصة في "تلغرام": "صراع عميق بين الولايات المتحدة والصين أمر حتمي".
وأشار بوشكوف إلى أن "المواجهة الوشيكة تكتسب زخماً بالفعل، فكل خطوة من خطوات الولايات المتحدة وكل خطوة تتخذها الصين تتحدث عن ذلك".
وتابع بالقول: "من المستحيل تجنب هذا الصراع في المستقبل".
ويشار إلى أنه في نهاية فبراير/شباط، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن بكين لن تتحمل الضغوط والتهديدات من واشنطن.