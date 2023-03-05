https://sputnikarabic.ae/20230305/بعد-أن-دعمت-بلاده-في-أزمة-الزلزال-جاويش-أوغلو-يتعهد-بمد-يد-العون-للدول-الأقل-نموا-1074343521.html
بعد أن دعمت بلاده في أزمة الزلزال... جاويش أوغلو يتعهد بمد يد العون للدول الأقل نموا
بعد أن دعمت بلاده في أزمة الزلزال... جاويش أوغلو يتعهد بمد يد العون للدول الأقل نموا
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، أن أنقرة ستواصل دعم الدول الأقل نموا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:34+0000
2023-03-05T12:34+0000
2023-03-05T12:34+0000
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جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في الدوحة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده داعمة قوية منذ مدة طويلة للدول الأقل نموا وإنها ستواصل القيام بما يترتب عليها في هذا الإطار.وأشار جاويش أوغلو إلى أن الدول الأقل نموا كانت بين أوائل الدول التي قدمت الدعم لأنقرة، وأظهرت التضامن معها خلال الأوقات العصيبة التي مرت بها.يوم السبت، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه سيزور قطر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المختص بالدول الأقل نموا.ويعقد المؤتمر خلال الفترة بين 5 و9 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة نحو 6000 آلاف شخص، بينهم رؤساء دول وحكومات ومسؤولون رفيعو المستوى.وبالتزامن مع المؤتمر، تستعد الحكومة القطرية لافتتاح "بيت الأمم المتحدة" في الدوحة، الذي يضم مجموعة من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها.
https://sputnikarabic.ae/20230304/الأمم-المتحدة-تحذر-من-تفاقم-أزمة-ديون-الدول-الفقيرة-1074327429.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أخبار تركيا اليوم, قطر, العالم, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار تركيا اليوم, قطر, العالم, الأخبار
بعد أن دعمت بلاده في أزمة الزلزال... جاويش أوغلو يتعهد بمد يد العون للدول الأقل نموا
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، أن أنقرة ستواصل دعم الدول الأقل نموا.
جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في الدوحة، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده داعمة قوية منذ مدة طويلة للدول الأقل نموا وإنها ستواصل القيام بما يترتب عليها في هذا الإطار.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن الدول الأقل نموا كانت بين أوائل الدول التي قدمت الدعم لأنقرة، وأظهرت التضامن معها خلال الأوقات العصيبة التي مرت بها.
يوم السبت، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه سيزور قطر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة
الخامس، المختص بالدول الأقل نموا.
ويعقد المؤتمر خلال الفترة بين 5 و9 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة نحو 6000 آلاف شخص، بينهم رؤساء دول وحكومات ومسؤولون رفيعو المستوى.
وبالتزامن مع المؤتمر، تستعد الحكومة القطرية لافتتاح "بيت الأمم المتحدة" في الدوحة، الذي يضم مجموعة من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها.