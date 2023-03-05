عربي
https://sputnikarabic.ae/20230305/بعد-أن-دعمت-بلاده-في-أزمة-الزلزال-جاويش-أوغلو-يتعهد-بمد-يد-العون-للدول-الأقل-نموا-1074343521.html
بعد أن دعمت بلاده في أزمة الزلزال... جاويش أوغلو يتعهد بمد يد العون للدول الأقل نموا
بعد أن دعمت بلاده في أزمة الزلزال... جاويش أوغلو يتعهد بمد يد العون للدول الأقل نموا
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، أن أنقرة ستواصل دعم الدول الأقل نموا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:34+0000
2023-03-05T12:34+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار تركيا اليوم
قطر
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d92bb3623be5c574f4e8d58c1844c74c.jpg
جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في الدوحة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده داعمة قوية منذ مدة طويلة للدول الأقل نموا وإنها ستواصل القيام بما يترتب عليها في هذا الإطار.وأشار جاويش أوغلو إلى أن الدول الأقل نموا كانت بين أوائل الدول التي قدمت الدعم لأنقرة، وأظهرت التضامن معها خلال الأوقات العصيبة التي مرت بها.يوم السبت، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه سيزور قطر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المختص بالدول الأقل نموا.ويعقد المؤتمر خلال الفترة بين 5 و9 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة نحو 6000 آلاف شخص، بينهم رؤساء دول وحكومات ومسؤولون رفيعو المستوى.وبالتزامن مع المؤتمر، تستعد الحكومة القطرية لافتتاح "بيت الأمم المتحدة" في الدوحة، الذي يضم مجموعة من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها.
https://sputnikarabic.ae/20230304/الأمم-المتحدة-تحذر-من-تفاقم-أزمة-ديون-الدول-الفقيرة-1074327429.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_3e2f7dd5a6864c16c175d16ddf8a59c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, أخبار تركيا اليوم, قطر, العالم, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار تركيا اليوم, قطر, العالم, الأخبار

بعد أن دعمت بلاده في أزمة الزلزال... جاويش أوغلو يتعهد بمد يد العون للدول الأقل نموا

12:34 GMT 05.03.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، أن أنقرة ستواصل دعم الدول الأقل نموا.
جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في الدوحة، بحسب وكالة "الأناضول".
شعار الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة ديون الدول الفقيرة
أمس, 20:02 GMT
وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده داعمة قوية منذ مدة طويلة للدول الأقل نموا وإنها ستواصل القيام بما يترتب عليها في هذا الإطار.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن الدول الأقل نموا كانت بين أوائل الدول التي قدمت الدعم لأنقرة، وأظهرت التضامن معها خلال الأوقات العصيبة التي مرت بها.
يوم السبت، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه سيزور قطر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المختص بالدول الأقل نموا.
ويعقد المؤتمر خلال الفترة بين 5 و9 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة نحو 6000 آلاف شخص، بينهم رؤساء دول وحكومات ومسؤولون رفيعو المستوى.
وبالتزامن مع المؤتمر، تستعد الحكومة القطرية لافتتاح "بيت الأمم المتحدة" في الدوحة، الذي يضم مجموعة من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала