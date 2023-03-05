https://sputnikarabic.ae/20230305/بوركينا-فاسو-تفرض-حظر-تجوال-للمساعدة-في-قتال-المتمردين-1074339464.html
بوركينا فاسو تفرض حظر تجوال للمساعدة في قتال المتمردين
بوركينا فاسو تفرض حظر تجوال للمساعدة في قتال المتمردين
فرضت بوركينا فاسو حظرا للتجوال في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط، للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين، وفقا لوثائق رسمية. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T11:09+0000
2023-03-05T11:09+0000
2023-03-05T11:09+0000
بوركينا فاسو
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وأودى التمرد المستمر منذ فترة طويلة في الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، بحياة آلاف المدنيين ورجال الشرطة والجنود وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.وقال الأمين العام لمحافظة الشمال، كويلجا ألبرت زونغو، في مذكرة: "في إطار القتال ضد الإرهاب، فرض حظر للتجوال من الساعة 22:00 إلى 05:00 في كل أنحاء المنطقة الإقليمية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 3 مارس/ آذار إلى 31 مارس".ويحظر القرار حركة الأشخاص واستخدام المركبات ذات العجلتين والأربع عجلات ليلا، بحسب "فرانس برس".وأوضح زونغو أن حظر التجوال سيساعد الجيش في المنطقة المتاخمة لمالي والتي انطلق منها التمرد في عام 2015.كما تم فرض حظر تجول خلال شهر مارس في مقاطعة كولبيلوجو، بموجب بيان إداري من المفوضية العليا في المنطقة القريبة من غانا وتوجو.
https://sputnikarabic.ae/20230218/روسيا-وبوركينا-فاسو-تسعيان-لتوسيع-التعاون-الدبلوماسي-بينهما-1073676796.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو, العالم, الأخبار, أخبار مالي, أخبار العالم الآن
بوركينا فاسو, العالم, الأخبار, أخبار مالي, أخبار العالم الآن
بوركينا فاسو تفرض حظر تجوال للمساعدة في قتال المتمردين
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فرضت بوركينا فاسو حظرا للتجوال في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط، للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين، وفقا لوثائق رسمية.
وأودى التمرد المستمر
منذ فترة طويلة في الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، بحياة آلاف المدنيين ورجال الشرطة والجنود وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
وقال الأمين العام لمحافظة الشمال، كويلجا ألبرت زونغو، في مذكرة: "في إطار القتال ضد الإرهاب
، فرض حظر للتجوال من الساعة 22:00 إلى 05:00 في كل أنحاء المنطقة الإقليمية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 3 مارس/ آذار إلى 31 مارس".
ويحظر القرار حركة الأشخاص واستخدام المركبات ذات العجلتين والأربع عجلات ليلا، بحسب "فرانس برس".
وأوضح زونغو أن حظر التجوال سيساعد الجيش في المنطقة المتاخمة لمالي والتي انطلق منها التمرد في عام 2015.
كما تم فرض حظر تجول خلال شهر مارس في مقاطعة كولبيلوجو، بموجب بيان إداري من المفوضية العليا في المنطقة القريبة من غانا وتوجو.