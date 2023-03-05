عربي
https://sputnikarabic.ae/20230305/بيانات-رسمية-انخفاض-معدل-تعبئة-تخزين-الغاز-في-أوروبا-إلى-أقل-من-60-1074336237.html
بيانات رسمية: انخفاض معدل تعبئة تخزين الغاز في أوروبا إلى أقل من 60%
بيانات رسمية: انخفاض معدل تعبئة تخزين الغاز في أوروبا إلى أقل من 60%
قالت بيانات رسمية أوروبية إن معدل تعبئة تخزين الغاز في أوروبا، قد انخفض إلى أقل من 60%. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T08:31+0000
2023-03-05T08:31+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفق تقرير أصدرته مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا، (جي آي إي)، فقد انخفض معدل الملء اليومي لمنشآت تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا إلى أقل من 60%.وقالت إن الحجم الإجمالي للغاز في منشآت تخزين الغاز الأوروبية بلغ ما يقرب من 65 مليار متر مكعب اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش يوم 4 مارس/آذار، وفقًا لبيانات (جي آي إي)، مضيفة أن مرافق التخزين كانت ممتلئة بنسبة 59.57%، بانخفاض قدره 0.44% مقارنة باليوم السابق.وقارنت (جي آي إي) بينه وبين موسم التدفئة 2021-2022، حيث انخفض معدل التعبئة إلى أقل من 60% في 15 ديسمبر/ كانون الأول.وتعيش الدول الأوروبية على وقع التخوف من أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون على إمدادات الطاقة الروسية، عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.طالع أيضا: المفوضية الأوروبية: نتوقع توريد كميات محدودة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا
https://sputnikarabic.ae/20230123/وزير-الطاقة-اليوناني-الأسبق-أوروبا-تدفع-ثمنا-باهظا-للغاز-الذي-يتوجب-عليها-الآن-شراؤه-1072624208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا

بيانات رسمية: انخفاض معدل تعبئة تخزين الغاز في أوروبا إلى أقل من 60%

08:31 GMT 05.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت بيانات رسمية أوروبية إن معدل تعبئة تخزين الغاز في أوروبا، قد انخفض إلى أقل من 60%.
موسكو- سبوتنيك. ووفق تقرير أصدرته مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا، (جي آي إي)، فقد انخفض معدل الملء اليومي لمنشآت تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا إلى أقل من 60%.
إحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
وزير الطاقة اليوناني الأسبق: أوروبا تدفع ثمنا باهظا للغاز الذي يتوجب عليها الآن شراؤه
23 يناير, 15:44 GMT
وقالت إن الحجم الإجمالي للغاز في منشآت تخزين الغاز الأوروبية بلغ ما يقرب من 65 مليار متر مكعب اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش يوم 4 مارس/آذار، وفقًا لبيانات (جي آي إي)، مضيفة أن مرافق التخزين كانت ممتلئة بنسبة 59.57%، بانخفاض قدره 0.44% مقارنة باليوم السابق.

ولفتت إلى أن معدل ملء مخازن الغاز في الاتحاد الأوروبي أعلى بحوالي 20% من المتوسط لهذا اليوم على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقارنت (جي آي إي) بينه وبين موسم التدفئة 2021-2022، حيث انخفض معدل التعبئة إلى أقل من 60% في 15 ديسمبر/ كانون الأول.
وتعيش الدول الأوروبية على وقع التخوف من أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون على إمدادات الطاقة الروسية، عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
طالع أيضا: المفوضية الأوروبية: نتوقع توريد كميات محدودة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала