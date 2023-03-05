https://sputnikarabic.ae/20230305/بيانات-رسمية-انخفاض-معدل-تعبئة-تخزين-الغاز-في-أوروبا-إلى-أقل-من-60-1074336237.html
بيانات رسمية: انخفاض معدل تعبئة تخزين الغاز في أوروبا إلى أقل من 60%
بيانات رسمية: انخفاض معدل تعبئة تخزين الغاز في أوروبا إلى أقل من 60%
قالت بيانات رسمية أوروبية إن معدل تعبئة تخزين الغاز في أوروبا، قد انخفض إلى أقل من 60%. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T08:31+0000
2023-03-05T08:31+0000
2023-03-05T08:31+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق تقرير أصدرته مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا، (جي آي إي)، فقد انخفض معدل الملء اليومي لمنشآت تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا إلى أقل من 60%.وقالت إن الحجم الإجمالي للغاز في منشآت تخزين الغاز الأوروبية بلغ ما يقرب من 65 مليار متر مكعب اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش يوم 4 مارس/آذار، وفقًا لبيانات (جي آي إي)، مضيفة أن مرافق التخزين كانت ممتلئة بنسبة 59.57%، بانخفاض قدره 0.44% مقارنة باليوم السابق.وقارنت (جي آي إي) بينه وبين موسم التدفئة 2021-2022، حيث انخفض معدل التعبئة إلى أقل من 60% في 15 ديسمبر/ كانون الأول.وتعيش الدول الأوروبية على وقع التخوف من أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون على إمدادات الطاقة الروسية، عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.طالع أيضا: المفوضية الأوروبية: نتوقع توريد كميات محدودة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا
https://sputnikarabic.ae/20230123/وزير-الطاقة-اليوناني-الأسبق-أوروبا-تدفع-ثمنا-باهظا-للغاز-الذي-يتوجب-عليها-الآن-شراؤه-1072624208.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا
بيانات رسمية: انخفاض معدل تعبئة تخزين الغاز في أوروبا إلى أقل من 60%
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قالت بيانات رسمية أوروبية إن معدل تعبئة تخزين الغاز في أوروبا، قد انخفض إلى أقل من 60%.
موسكو- سبوتنيك. ووفق تقرير أصدرته مؤسسة البنية التحتية للغاز
في أوروبا، (جي آي إي)، فقد انخفض معدل الملء اليومي لمنشآت تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا إلى أقل من 60%.
وقالت إن الحجم الإجمالي للغاز في منشآت تخزين الغاز الأوروبية بلغ ما يقرب من 65 مليار متر مكعب اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش يوم 4 مارس/آذار، وفقًا لبيانات (جي آي إي)، مضيفة أن مرافق التخزين كانت ممتلئة بنسبة 59.57%، بانخفاض قدره 0.44% مقارنة باليوم السابق.
ولفتت إلى أن معدل ملء مخازن الغاز في الاتحاد الأوروبي أعلى بحوالي 20% من المتوسط لهذا اليوم على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقارنت (جي آي إي) بينه وبين موسم التدفئة 2021-2022، حيث انخفض معدل التعبئة إلى أقل من 60% في 15 ديسمبر/ كانون الأول.
وتعيش الدول الأوروبية على وقع التخوف من أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون على إمدادات الطاقة الروسية، عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.