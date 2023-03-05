https://sputnikarabic.ae/20230305/تحركات-في-البرلمان-الأردني-للقضاء-على-العنف-ضد-النساء-1074342937.html
تحركات في البرلمان الأردني للقضاء على العنف ضد النساء
تحركات في البرلمان الأردني للقضاء على العنف ضد النساء
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: تحركات في البرلمان الأردني للقضاء على العنف ضد النساء، "بلوغر" أزياء مصرية تتعرض لإطلاق نار من... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:16+0000
2023-03-05T12:16+0000
2023-03-05T12:16+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/05/1074342756_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_cd4eeca9c0bfd92002bc4c472eed63bf.png
تحركات بالبرلمان الأردني للقضاء على العنف ضد النساء
تحركات بالبرلمان الأردني للقضاء على العنف ضد النساء
كشف تقرير صادر عن جمعية "معهد تضامن النساء الأردني" عن حصاد جرائم القتل الأسرية والتي وقعت منذ بداية عام 2022 إلى نهايته، والتي كانت الأعلى على الإطلاق منذ عدة سنوات، حيث بلغ عدد الجرائم الواقعة داخل الأسرة بواقع 25 جريمة راح ضحيتها 35 ضحية.حول هذا الموضوع، تحدّثت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب الأردني، النائبة ميّـادة شريم لبرنامج "صدى الحياة":وأشارت النائبة شريم إلى أنّالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/05/1074342756_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_99f2196bcebac0632a86dd6da92ea044.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
تحركات في البرلمان الأردني للقضاء على العنف ضد النساء
تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: تحركات في البرلمان الأردني للقضاء على العنف ضد النساء، "بلوغر" أزياء مصرية تتعرض لإطلاق نار من مجهولين، شركة روسية تبتكر كريما لتجديد الجلد من نسيج العنكبوت، الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال بنسبة 86%، موسكو تفتح أكبر خط دائري في مترو الأنفاق بالعالم.
كشف تقرير صادر عن جمعية "معهد تضامن النساء الأردني" عن حصاد جرائم القتل الأسرية والتي وقعت منذ بداية عام 2022 إلى نهايته، والتي كانت الأعلى على الإطلاق منذ عدة سنوات، حيث بلغ عدد الجرائم الواقعة داخل الأسرة بواقع 25 جريمة راح ضحيتها 35 ضحية.
حول هذا الموضوع، تحدّثت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب الأردني، النائبة ميّـادة شريم لبرنامج "صدى الحياة":
"إن جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في زيادة هذه الظاهرة بسبب تردي وسوء الأوضاع الاقتصادية، ونحن بحاجة لتوعية أكبر لجميع فئات المجتمع بمفهوم تعنيف المرأة، قد يكون العنف جسديا أو ماديا أو اجتماعيا أو سياسيا وحتى عنف جنسي، والمشرّع الأردني يحمي ويكفل حقوق المرأة وخصوصيتها ويحميها، وتوجد إدارة حماية الأسرة، وأنا أشدّد على توعية المرأة بالعنف وأهمية وضع حد له، هناك نساء يتعرّضن للعنف ولايعرفن ما الذي يتوجب فعله".
وأشارت النائبة شريم إلى أنّ
"نحن نعمل جاهدين لحماية المرأة من أي عنف يقع عليها، واجبنا أن نعزز ونحمي حقوقها في الأردن، وهذه الظاهرة على سلّم أولوياتنا، وأيضا هناك مقترحات لتعديل الدستور كإضافة بند يحيل هذه التشريعات إلى لجنة المرأة والأسرة حتى يحميها دائما، لا تزال هناك نصوص بحاجة للتعديل لحمايتها بشكل أكبر".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...