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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230305/ترامب-يقول-إنه-ليس-من-الصعب-عليه-حل-النزاع-في-أوكرانيا-خلال-24-ساعة-فقط-1074331018.html
ترامب يقول إنه ليس من "الصعب" عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال "24 ساعة" فقط
ترامب يقول إنه ليس من "الصعب" عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال "24 ساعة" فقط
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T00:40+0000
2023-03-05T00:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري، "يمكنني أن أؤكد لكم أنها لن تكون مهمة صعبة (حل النزاع في أوكرانيا). يمكن القيام بها في غضون 24 ساعة إذا عرف الناس ما يجب عليهم فعله".وقال ترامب، "لن أخبركم عن هذا، لأنه إذا قمت بذلك، من المحتمل أن أفقد القدرة على القيام بذلك (حل النزاع في أوكرانيا). تحتاج إلى أن تكون رئيسًا للقيام بذلك - فأنت بحاجة إلى مكتب وسلطات. ومع ذلك، سيتم ذلك في غضون يوم. أكرر، هذا لم يكن ليحدث أبدًا لو كنت رئيسًا، هذه الحرب يجب أن تُحل في يوم واحد".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية لتحقيق أهدافها المعلنة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230225/بولتون-ترامب-سينسحب-من-الناتو-إذا-أعيد-انتخابه-في-2024-1073988959.html
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دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين
دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين

ترامب يقول إنه ليس من "الصعب" عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال "24 ساعة" فقط

00:40 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري، "يمكنني أن أؤكد لكم أنها لن تكون مهمة صعبة (حل النزاع في أوكرانيا). يمكن القيام بها في غضون 24 ساعة إذا عرف الناس ما يجب عليهم فعله".
وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد رفض، في الوقت نفسه، الإفصاح عن خطته بالضبط بشأن حل النزاع في أوكرانيا، وما هي الإجراءات التي ينوي اتخاذها. مشيرًا إلى أن الكشف عن هذه المعلومات لن يسمح له بتحقيق خططه وإنهاء الوضع الراهن.
وقال ترامب، "لن أخبركم عن هذا، لأنه إذا قمت بذلك، من المحتمل أن أفقد القدرة على القيام بذلك (حل النزاع في أوكرانيا). تحتاج إلى أن تكون رئيسًا للقيام بذلك - فأنت بحاجة إلى مكتب وسلطات. ومع ذلك، سيتم ذلك في غضون يوم. أكرر، هذا لم يكن ليحدث أبدًا لو كنت رئيسًا، هذه الحرب يجب أن تُحل في يوم واحد".
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي السابق، جون بولتون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
بولتون: ترامب سينسحب من "الناتو" إذا أعيد انتخابه في 2024‏
25 فبراير, 12:25 GMT
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية لتحقيق أهدافها المعلنة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:29 GMT
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