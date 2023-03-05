https://sputnikarabic.ae/20230305/ترامب-يقول-إنه-ليس-من-الصعب-عليه-حل-النزاع-في-أوكرانيا-خلال-24-ساعة-فقط-1074331018.html

ترامب يقول إنه ليس من "الصعب" عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال "24 ساعة" فقط

ترامب يقول إنه ليس من "الصعب" عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال "24 ساعة" فقط

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T00:40+0000

2023-03-05T00:40+0000

2023-03-05T00:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

دونالد ترامب

أخبار أوكرانيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

فلاديمير بوتين

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واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري، "يمكنني أن أؤكد لكم أنها لن تكون مهمة صعبة (حل النزاع في أوكرانيا). يمكن القيام بها في غضون 24 ساعة إذا عرف الناس ما يجب عليهم فعله".وقال ترامب، "لن أخبركم عن هذا، لأنه إذا قمت بذلك، من المحتمل أن أفقد القدرة على القيام بذلك (حل النزاع في أوكرانيا). تحتاج إلى أن تكون رئيسًا للقيام بذلك - فأنت بحاجة إلى مكتب وسلطات. ومع ذلك، سيتم ذلك في غضون يوم. أكرر، هذا لم يكن ليحدث أبدًا لو كنت رئيسًا، هذه الحرب يجب أن تُحل في يوم واحد".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية لتحقيق أهدافها المعلنة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.

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دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين