https://sputnikarabic.ae/20230305/جورجيا-ميلوني-بعد-لقائها-مع-محمد-بن-زايد-فصل-جديد-ومتين-في-العلاقة-بين-إيطاليا-والإمارات-1074333055.html

جورجيا ميلوني بعد لقائها مع محمد بن زايد: فصل جديد ومتين في العلاقة بين إيطاليا والإمارات

جورجيا ميلوني بعد لقائها مع محمد بن زايد: فصل جديد ومتين في العلاقة بين إيطاليا والإمارات

علقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على زيارتها للإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، ‏ولقائها بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.‏ 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T06:35+0000

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2023-03-05T06:38+0000

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وكتبت ميلوني على "تويتر": "أشكر رئيس دولة الإمارات على ترحيبه الحار، فصل جديد ومتين في العلاقة بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة يفتح فرصا متعددة، ويتيح لنا سويا تحقيق نتائج رائعة".وأعلنت كل من الإمارات وإيطاليا، أمس السبت، رفع علاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مع جيورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، في قصر الشاطئ.وقالت وكالة "وام" إن الجانبين أعلنا خلال الاجتماع، "مشروع إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ " كوب 28" والعمل المناخي".تضمن الاجتماع كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة بين "أدنوك" ومجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة، بهدف التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون.يشار إلى أن المذكرة الإماراتية الإيطالية تسهم كذلك في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون.كما أكد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس ‏السبت، أن "الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات ‏وتعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية".‏وكانت إيطاليا في عام 2021 أوقفت صفقة لبيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات.وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، آنذاك، في منشور على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "أعلن اليوم أن الحكومة ألغت التصاريح السارية لتصدير صواريخ وقنابل طائرات إلى السعودية والإمارات".وأضاف قائلا: "عمل حكومتنا مستوحى من القيم والمبادئ الأساسية. نحن نقوم بذلك حتى في هذه الساعات، ونعمل بجدية والتزام".ووصف دي مايو قرار الحكومة بأنه "عمل اعتبرناه واجبا، ورسالة سلام واضحة من بلادنا".

https://sputnikarabic.ae/20230304/رئيس-الإمارات-ورئيسة-وزراء-إيطاليا-تغليب-الحلول-الدبلوماسية-هو-السبيل-لمعالجة-مختلف-الأزمات-1074297110.html

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