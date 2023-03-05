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https://sputnikarabic.ae/20230305/خبراء-لـسبوتنيك-الصين-والهند-فقط-من-يمكنهما-التوسط-في-الأزمة-الأوكرانية-1074345846.html
خبراء لـ"سبوتنيك": الصين والهند فقط من يمكنهما التوسط في الأزمة الأوكرانية
خبراء لـ"سبوتنيك": الصين والهند فقط من يمكنهما التوسط في الأزمة الأوكرانية
قال خبراء دوليون لوكالة "سبوتنيك" إن الهند والصين هما اللاعبان العالميان الوحيدان القادران على التوسط في أزمة أوكرانيا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T13:37+0000
2023-03-05T13:47+0000
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بطرسبورغ - سبوتنيك. وعلل الخبراء ذلك بأن هذين البلدين لا يمكن اتهامهما بالانحياز إلى أي جانب من الصراع على عكس الدول الغربية.يقول بانكاج جها، الأستاذ الهندي في جامعة جيندال العالمية عن بلاده: "نحن محايدون، لا نريد أن نختار جانبًا، هذا هو طريقتنا للتعامل مع الأزمة"، لافتا إلى أن هذا الخيار مقبول بالنسبة لروسيا، وكذلك فإن "الهند أو الصين هما الخياران الوحيدان للدول الغربية، لا يمكنك تسميتها منحازة تجاه أوروبا أو منحازة لروسيا".أذرع الناتو المتهورةفي هذا الصدد، أعرب الخبير عن اعتقاده بأن الصداقة الدافئة والودية بين قادة العالم المؤثرين مثل بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيرهم الهندي، ناريندرا مودي، ستساعد في حل أزمة أوكرانيا، على عكس أذرع الناتو "المتهورة"، حسب تعبيره.وقال: "لا أرى أي دولة غربية لها دور في تسوية الأزمة على الإطلاق، كان ينبغي أن يبقوا خارج الصراع والسماح للبلدين باتخاذ القرار بأنفسهم، أو مع وسيط مقبول".غير واقعيةوفي حديثه لـ "سبوتنيك"، أدان نلسون وونغ، نائب رئيس مركز ريمباك والدراسات الدولية، أيضًا محاولات الغرب للتدخل في نزاع أوكرانيا ووصف التوقعات بأن العقوبات ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء أو ستفرض على روسيا توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بانها "غير واقعية".كما شدد وونغ على أهمية مشاركة روسيا في الساحة الدولية، وقال إن بكين حريصة على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع موسكو من خلال زيادة شراكات التجارة والطاقة والحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية الوثيقة على جميع المستويات.ولفت إلى أن الدول الغربية كانت مخطئة تماما في اتهام الصين بدعم روسيا بعد أن أصدرت بكين وثيقتها المكونة من 12 نقطة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" والتي عززت، من بين أمور أخرى، احترام سيادة جميع الدول، ووقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام بين موسكو وكييف.وأشار وونغ إلى أنه في حين أن الوثيقة لم تقدم أي "حلول ملموسة" كما قد يتوقع البعض، إلا أنها كانت في الواقع رسالة واضحة وتذكيرًا في الوقت المناسب لبقية العالم بأن الصين تدعم احترام الاهتمامات الأساسية لجميع الدول والدول.الطريقة الوحيدةبالإضافة إلى ذلك، شدد الخبير على أن الطريقة الصحيحة الوحيدة لوقف الصراع في أوكرانيا ، وكذلك أي صراع آخر في العالم، هي من خلال المفاوضات السلمية.وقال: هذا هو السبب في أن الصين كدولة كبيرة وعضو مهم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شعرت بضرورة مناشدة أطراف الصراع مرة أخرى بالدعوة إلى السلام، مع الحفاظ على الحياد على عكس الدول الغربية.وفي نوفمبر 2022، قالت وزارة الخارجية الروسية إن كييف عازمة على التصعيد وليس محادثات السلام، كما أعرب الكرملين، في ديسمبر من العام نفسه، عن اتفاقه مع التصريحات الأمريكية بأن تسوية الأزمة الأوكرانية يجب أن تستند إلى سلام عادل وطويل الأجل، لكن في الوقت نفسه ، قالت موسكو إنها لا ترى أي احتمالات لاستئناف المفاوضات.طالع أيضا: ألمانيا تدعو الصين إلى اتباع مبادرتها للسلام في أوكرانيا بـ"الأفعال"
https://sputnikarabic.ae/20220401/الصين-تؤيد-محادثات-السلام-وجهود-الاتحاد-الأوروبي-لحل-قضية-أوكرانيا-1060743381.html
https://sputnikarabic.ae/20230225/الهند-ترفض-إدانة-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-خلال-اجتماع-لمجموعة-العشرين-1073993332.html
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العالم, روسيا, الصين, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, الصين, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا

خبراء لـ"سبوتنيك": الصين والهند فقط من يمكنهما التوسط في الأزمة الأوكرانية

13:37 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 13:47 GMT 05.03.2023)
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زيارة بوتين الرسمية إلى الهند ولقائه رئيس الوزراء ناريدا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
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قال خبراء دوليون لوكالة "سبوتنيك" إن الهند والصين هما اللاعبان العالميان الوحيدان القادران على التوسط في أزمة أوكرانيا.
بطرسبورغ - سبوتنيك. وعلل الخبراء ذلك بأن هذين البلدين لا يمكن اتهامهما بالانحياز إلى أي جانب من الصراع على عكس الدول الغربية.
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
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يقول بانكاج جها، الأستاذ الهندي في جامعة جيندال العالمية عن بلاده: "نحن محايدون، لا نريد أن نختار جانبًا، هذا هو طريقتنا للتعامل مع الأزمة"، لافتا إلى أن هذا الخيار مقبول بالنسبة لروسيا، وكذلك فإن "الهند أو الصين هما الخياران الوحيدان للدول الغربية، لا يمكنك تسميتها منحازة تجاه أوروبا أو منحازة لروسيا".
أذرع الناتو المتهورة
في هذا الصدد، أعرب الخبير عن اعتقاده بأن الصداقة الدافئة والودية بين قادة العالم المؤثرين مثل بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيرهم الهندي، ناريندرا مودي، ستساعد في حل أزمة أوكرانيا، على عكس أذرع الناتو "المتهورة"، حسب تعبيره.

وفي حديثه عن الشحنات الغربية للمعدات العسكرية، أوضح جها أن التحالف استخدم أوكرانيا كـ "خنزير غينيا" لاختبار أسلحة وتقنيات جديدة.

وقال: "لا أرى أي دولة غربية لها دور في تسوية الأزمة على الإطلاق، كان ينبغي أن يبقوا خارج الصراع والسماح للبلدين باتخاذ القرار بأنفسهم، أو مع وسيط مقبول".
غير واقعية
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، أدان نلسون وونغ، نائب رئيس مركز ريمباك والدراسات الدولية، أيضًا محاولات الغرب للتدخل في نزاع أوكرانيا ووصف التوقعات بأن العقوبات ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء أو ستفرض على روسيا توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بانها "غير واقعية".
كما شدد وونغ على أهمية مشاركة روسيا في الساحة الدولية، وقال إن بكين حريصة على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع موسكو من خلال زيادة شراكات التجارة والطاقة والحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية الوثيقة على جميع المستويات.

وقال: "ما يجب أن يدركه بقية العالم، ولا سيما أولئك الذين يميلون إلى إساءة فهم الصين، هو أنه نظرًا لاختلافاتنا الثقافي ، لا تؤمن الصين بـ" القوة "ولا تنحاز إلى أي جانب دون النظر إلى الجذور".

ولفت إلى أن الدول الغربية كانت مخطئة تماما في اتهام الصين بدعم روسيا بعد أن أصدرت بكين وثيقتها المكونة من 12 نقطة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" والتي عززت، من بين أمور أخرى، احترام سيادة جميع الدول، ووقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام بين موسكو وكييف.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، جالسًا على اليسار، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، جالسًا على اليمين، يحضران جلسة في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
الهند ترفض إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال اجتماع لمجموعة العشرين
25 فبراير, 14:05 GMT
وأشار وونغ إلى أنه في حين أن الوثيقة لم تقدم أي "حلول ملموسة" كما قد يتوقع البعض، إلا أنها كانت في الواقع رسالة واضحة وتذكيرًا في الوقت المناسب لبقية العالم بأن الصين تدعم احترام الاهتمامات الأساسية لجميع الدول والدول.
الطريقة الوحيدة
بالإضافة إلى ذلك، شدد الخبير على أن الطريقة الصحيحة الوحيدة لوقف الصراع في أوكرانيا ، وكذلك أي صراع آخر في العالم، هي من خلال المفاوضات السلمية.
وقال: هذا هو السبب في أن الصين كدولة كبيرة وعضو مهم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شعرت بضرورة مناشدة أطراف الصراع مرة أخرى بالدعوة إلى السلام، مع الحفاظ على الحياد على عكس الدول الغربية.

يشار إلى أن موسكو كانت اطلقت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وشارك وفدان روسي وأوكراني في عدة جولات من محادثات السلام منذ ذلك الحين، لكن المفاوضات وصلت في النهاية إلى طريق مسدود.

وفي نوفمبر 2022، قالت وزارة الخارجية الروسية إن كييف عازمة على التصعيد وليس محادثات السلام، كما أعرب الكرملين، في ديسمبر من العام نفسه، عن اتفاقه مع التصريحات الأمريكية بأن تسوية الأزمة الأوكرانية يجب أن تستند إلى سلام عادل وطويل الأجل، لكن في الوقت نفسه ، قالت موسكو إنها لا ترى أي احتمالات لاستئناف المفاوضات.
طالع أيضا: ألمانيا تدعو الصين إلى اتباع مبادرتها للسلام في أوكرانيا بـ"الأفعال"
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